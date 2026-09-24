Accueil - As Monaco - AS Monaco : L’agent de Golovin dévoile les dessous de son mercato

Aleksandr Klyuev, l’agent d’Aleksandr Golovin, est revenu sur le mercato mouvementé de son joueur, qui a été proche de quitter l’AS Monaco pour le Zenit Saint-Pétersbourg cet été. Dans un entretien rapporté par Foot Mercato, il a également confirmé l’existence d’une offre saoudienne et expliqué pourquoi l’international russe a finalement poursuivi son aventure sous les ordres de Filipe Luís.

AS Monaco : Pourquoi l’agent d’Aleksandr Golovin a-t-il négocié avec le Zenit ?

Dans l’émission « C’est du football, mon frère ! », Aleksandr Klyuev a détaillé les raisons qui ont placé Golovin sur le marché cet été. L’agent a notamment évoqué la situation de l’AS Monaco, privée de Ligue des Champions et confrontée à un encadrement de sa masse salariale par la DNCG. « La situation actuelle est que Monaco n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions », a-t-il expliqué, avant de rappeler les difficultés rencontrées par le club lors des dernières heures du mercato.

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Les échecs des dossiers Lamine Camara à Chelsea et Folarin Balogun à Everton ont également pesé dans cette réflexion. « Il fallait régler ce problème », a ainsi résumé Klyuev, en référence notamment au salaire de Golovin, l’un des plus importants de l’effectif monégasque. L’agent a précisé que son joueur était sous contrat jusqu’en 2029, mais que les discussions avec le Zenit avaient tout de même débuté : « Nous avons discuté avec lui, il souhaitait rejoindre le Zenit, et nous avons entamé des négociations avec le club. »

Quelles offres Aleksandr Golovin a-t-il reçues cet été ?

L’intérêt du Zenit n’était pas nouveau. Klyuev a révélé que le club de Saint-Pétersbourg avait déjà tenté de recruter Golovin par le passé et avait alors proposé plus de 30 millions d’euros, soit une somme supérieure à celle déboursée par Monaco pour le joueur en 2018. Cet été, l’offre était moins importante compte tenu de l’âge du milieu offensif, mais les discussions avaient bien avancé.

Le Zenit n’était toutefois pas le seul club russe intéressé. Le Spartak Moscou avait également tenté sa chance dans les dernières heures du mercato. Selon les informations de Championat, une offre de 19 millions d’euros avait été transmise à la direction monégasque pour le joueur arrivé sur le Rocher après six saisons au CSKA Moscou. Une proposition venue d’Arabie saoudite a également été confirmée par Klyuev, mais celle-ci n’a pas été retenue.

Ce contexte s’inscrivait dans un été particulièrement important pour les finances monégasques. L’AS Monaco a réalisé 106 millions d’euros de ventes hors bonus, avec notamment les départs de Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa, Caio Henrique et Kassoum Ouattara. Mais plusieurs opérations, dont celles de Balogun et Lamine Camara, n’ont finalement pas abouti.

Comment Filipe Luís a-t-il convaincu Aleksandr Golovin de rester ?

Le nouvel entraîneur monégasque a finalement joué un rôle important dans la décision de Golovin. Klyuev raconte notamment l’échange intervenu lors de la rencontre face à Lens : « Lors du match contre Lens, l’entraîneur lui a dit : Je t’adore. » Filipe Luís a ensuite utilisé le Russe sur le côté gauche, dans un rôle différent de celui qu’il occupe habituellement.

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L’agent souligne surtout la réponse de son joueur face à cette demande du technicien brésilien : « Sasha a répondu : Pas de problème. Je suis prêt pour l’équipe. » Klyuev ajoute également : « Filipe Luis le traite bien. » Ces propos illustrent le rôle pris par le nouvel entraîneur dans le maintien de Golovin en Principauté.

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À 30 ans, le milieu offensif russe reste ainsi un élément important de l’AS Monaco. Avec deux passes décisives en cinq rencontres cette saison, il accompagne le bon début de championnat du club, actuellement leader de Ligue 1 avec 13 points.