Accueil - Classement Ligue 1 - FC Lorient : Le poids des six Merlus convoqués en sélection

Alexandre Dujeux n’a pas aimé la façon dont son équipe a abordé le dernier match avant la trêve. Le FC Lorient s’est incliné 2-1 au Mans samedi 19 septembre, après avoir encaissé un but dès les premières minutes. Les Merlus comptent 5 points après cinq journées de Ligue 1 et six d’entre eux sont partis en sélection.

Pourquoi le FC Lorient a-t-il perdu au Mans ?

Devant 18 741 spectateurs au stade Marie-Marvingt, Lorient a été cueilli à froid. Adil Bourabaa a ouvert le score très tôt, sur une erreur du gardien Yvon Mvogo selon Lorient Infos. Habib Diallo a doublé la mise de la tête à la 57e. Isak Jensen a réduit l’écart à la 79e sur une passe d’Arsène Kouassi, sans que les Bretons parviennent à égaliser.

Aligné en 3-4-2-1, Lorient a eu 49 % de possession et tiré 9 fois contre 11, d’après la feuille de match de Foot Mercato. Le match était arbitré par Geoffrey Kubler.

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À l’issue de la rencontre, Dujeux a pointé l’entame : « C’est frustrant ! Ce genre de match doit se jouer au forceps et ce n’est pas ce qu’on a fait. On a été meilleurs en deuxième période », a regretté l’entraîneur du FC Lorient, cité par Lorient Infos.

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Quel bilan pour Lorient après cinq journées ?

Une victoire, deux nuls, deux défaites, 5 buts marqués et 6 encaissés. Selon le calendrier du club, Lorient a débuté par un 0-0 à Nice le 22 août, avant de perdre 2-1 contre Troyes au Moustoir. Le succès 1-0 à Bollaert le 5 septembre reste le temps fort de ce début de saison. Suivront un nul 2-2 contre Toulouse, puis la défaite au Mans.

Les deux matchs sans but encaissé ont été obtenus à l’extérieur, à Nice et à Lens. Avec 5 points, Lorient est 12e à égalité avec plusieurs clubs. Le classement de la Ligue 1 reste très resserré entre la 9e et la 16e place.

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Alexandre Dujeux, arrivé d’Angers et nommé le 9 juin 2026 pour deux saisons, plus une en option, découvre avec Lorient sa première trêve internationale. Il a succédé à Olivier Pantaloni, aujourd’hui entraîneur de Nice.

Quels joueurs de Lorient sont en sélection ?

Le club a publié la liste le 22 septembre : Avom Ebong (Cameroun), Talbi (Tunisie), Yvon Mvogo (Suisse), Arsène Kouassi (Burkina Faso), Tosin (Bénin) et Kuzmic (Slovénie). Deux Merlus se retrouvent face à face ce vendredi 25 septembre : Kouassi et Tosin s’affrontent lors de Burkina Faso – Bénin. Noah Mbamba et Nathaniel Adjei sont restés à Lorient pour raisons médicales.

Le reste du groupe disputera un match amical contre le FC Nantes le samedi 3 octobre à 15h00, à huis clos à l’Espace FCL. Relégué à l’issue de la saison dernière, le club nantais évolue cette saison en Ligue 2.

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Quand joue Lorient contre le Paris FC ?

Le FC Lorient recevra le Paris FC, 3e avec 11 points et toujours invaincu, le samedi 10 octobre au Moustoir pour la 6e journée. Le calendrier du club annonce un coup d’envoi à 20h45. Octobre s’annonce chargé : réception de Monaco, leader, le 18 octobre à 17h15, déplacement à Angers le 25 octobre à 17h15, puis match contre Brest le 31 octobre à 20h45.

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À domicile, Lorient n’a pas encore gagné cette saison : défaite contre Troyes (1-2), puis nul contre Toulouse (2-2). La réception d’un Paris FC invaincu sera donc un test pour la solidité du FC Lorient devant son public.