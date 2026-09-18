Accueil - Foot Français - Toulouse : Inefficace, le TFC n’est pas récompensé de ses efforts

En Ligue 1, Toulouse n’a toujours pas remporté le moindre match et navigue dans la zone de relégation (17e). Pour autant, le TFC propose un jeu offensif mais manque cruellement d’efficacité, ce qui lui fait profondément défaut.

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Selon la plateforme spécialisée FotMob, Toulouse serait actuellement sur le podium de la Ligue 1 avec 8 points si l’on se réfère à ses expected goals (9,0 xG). Cependant, après quatre journées de championnat, le TFC sous-performe et n’a récolté que deux points sur les douze possibles. En effet, l’équipe désormais entraînée par Jens Berthel Askou n’a toujours pas enregistré sa première victoire en Ligue 1 (2 nuls et 2 défaites). Menés 2-0 lors de la dernière journée, les coéquipiers de Cristian Cásseres ont réussi à gratter un point à Lorient.

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Prolifique à l’extérieur (4 buts en 2 matchs), au Stadium la tendance est nettement différente. Les Violets n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets et se sont inclinés face à l’OL (0-2), puis contre Lille (0-1). C’est une première dans l’histoire du club que le TFC est défait lors de ses deux premières réceptions. Toutefois, on ne peut pas dire que les Toulousains manquaient d’envie. Sur l’ensemble des deux confrontations, Toulouse a frappé 41 fois au but (17 face à Lyon, 24 contre Lille).

Face au LOSC, le club de la Ville rose a battu le record d’expected goals sans marquer en Ligue 1 sur les quatre dernières saisons. Le club présidé par Olivier Cloarec a cumulé 3,45 xG sur cette rencontre. Cette donnée démontre l’inefficacité cuisante des Toulousains dans la zone de vérité.

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Durant ce mercato estival, plusieurs cadres de l’effectif toulousain ont plié bagage. Sans compter les départs de Djibril Sidibé et Charlie Cresswell, les trois meilleurs buteurs du club ont aussi fait leur valise, en l’occurrence Yann Gboho (Coventry, 8 buts), Emersonn (Ipswich, 6 buts) et Frank Magri (libre, 5 buts).

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Pour compenser ces départs majeurs, la direction toulousaine a décidé de miser sur deux Danois : Thomas Jørgensen et Casper Tengstedt. Par conséquent, l’attaque toulousaine a totalement été réorganisée, avec la titularisation d’habituels remplaçants tels que Santiago Hidalgo et Jacen Russell-Rowe. Après tout ce chamboulement, un temps d’adaptation est nécessaire pour permettre aux toulousains de retrouver leur efficacité.

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Les joueurs doivent aussi s’adapter au changement de philosophie de jeu. En effet, après le départ de Carles Martínez Novell, Toulouse a décidé de parier sur Danois Jens Berthel Askou. Ces deux entraîneurs prônent deux animations offensives totalement différentes. Sous les ordres du technicien espagnol, le TFC avait pour habitude de jouer en contre-attaque avec un jeu beaucoup plus direct, tandis qu’Askou privilégie un jeu plus porté vers l’avant, avec de longues séquences de possessions. Malgré cette approche plus offensive, le manque de réalisme dans le dernier geste fait défaut aux Toulousains.

Qu’en pense Jens Berthel Askou ?

Avant le déplacement à Lorient, le coach danois avait du mal à cacher sa frustration après le dénouement des trois premiers matchs : « Évidemment que nous sommes frustrés, et je le suis également. Mais j’occupe une fonction dans laquelle ma frustration ne peut pas aider les gens. Ce qui peut les aider, c’est que je sois optimiste, positif et encourageant, mais aussi dur et exigeant lorsque cela est nécessaire », a-t-il déclaré en conférence de presse jeudi dernier.

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L’ancien défenseur central reste néanmoins optimiste quant à l’avenir du TFC : « Je dois m’assurer que nous continuons à faire ce que nous faisons, car il est évident que cela finira par payer. C’est ma mission principale et je la prends très au sérieux. »

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Même si le tacticien danois conserve pour l’instant la confiance de ses dirigeants, Toulouse doit vite prendre des points et renouer avec la victoire. Une victoire demain soir face au Havre est désormais primordiale pour les Violets, pour enfin lancer leur saison.