Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Offre de 45M€ en préparation à Paris pour Gavi

Après Ferran Torres, le PSG pourrait recruter un autre joueur du FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Selon Fichajes, le club de la capitale serait prêt à investir jusqu’à 45 millions d’euros pour attirer le milieu de terrain barcelonais.

Mercato : Gavi prêt à dire oui au PSG ?

La presse espagnole faisait récemment état d’une énorme envie du Paris Saint-Germain de signer Gavi lors du prochain mercato hivernal. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’international espagnol se poserait des questions sur son avenir au FC Barcelone. À en croire les renseignements divulgués par Fichajes, Luis Enrique continue de faire le pressing en interne afin que le Paris SG se positionne clairement pour recruter Gavi dès cet hiver.

Lire aussi : Mercato : Gavi veut signer au PSG, le Barça prépare la riposte

Plus considéré comme un titulaire dans les plans de Hansi Flick, surtout depuis l’arrivée de Rodri l’été passé, le joueur de 22 ans n’exclurait pas forcément un changement d’air pour aller rebondir sous d’autres cieux. D’après les informations de Paris Team, Gavi ne serait pas du tout insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais surtout à celui de Luis Enrique.

À voir

OM : Amine Harit absent à l’entraînement, son état inquiète

Le coéquipier de Lamine Yamal espère réaliser une belle saison avec les Blaugranas, mais son avenir sera au centre des spéculations dès l’ouverture du marché de janvier. Le PSG veut profiter de doute installé dans l’esprit de Gavi depuis la venue de Rodri pour lui faire une offre alléchante et le convaincre de retrouver Ferran Torres dans la capitale française.

Surtout que sous les ordres de Luis Enrique, le natif de Los Palacios y Villafranca pourrait avoir un rôle majeur avec un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités et son potentiel. Selon la presse espagnole, Luis Campos serait déjà en train de préparer son enveloppe pour tenter de convaincre les dirigeants du Barça dans quelques semaines.

Gavi au Paris SG dès cet hiver ?

Le profil technique du milieu barcelonais correspond parfaitement aux attentes de l’entraîneur parisien. Le technicien espagnol apprécie particulièrement les joueurs capables d’évoluer sous pression. Et Luis Campos pourrait rapidement passer aux discussions avec Deco, directeur sportif du Barça. Une offre de 45 millions d’euros serait même déjà envisagée par le PSG pour le crack catalan. Luis Campos devra néanmoins convaincre le club culé de négocier un départ.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Enrique voudrait Gavi, selon El Nacional

Le contrat de Gavi étant à l’avantage de l’actuel leader de Liga. Pour autant, l’intérêt du Paris Saint-Germain pourrait prochainement devenir l’un des dossiers majeurs du marché des transferts de l’hiver. Pour Luis Enrique, cette piste offrirait une nouvelle solution au milieu de terrain.

À voir

AS Monaco : L’agent de Golovin dévoile les dessous de son mercato

Avec seulement trois apparitions en match officiel depuis le début de l’exercice 2026-2027, Gavi pourrait très se laisser convaincre par un transfert. Le PSG pourrait donc profiter de ce contexte pour tenter une approche durant l’hiver. S’il possède tout de même 170 apparitions sous le maillot barcelonais en raison de sa grande précocité, Gavi peine toujours à s’imposer avec seulement trois apparitions cette saison.

Et pourtant, ses qualités sont indéniables, à tel point que Luis Enrique adorerait l’avoir dans son effectif. Et cela tombe bien, le FC Barcelone a besoin de vendre cet hiver, car les dépenses estivales ont beau avoir payé sur le plan sportif, cela ne fait pas rentrer directement les millions d’euros dans les caisses. Joan Laporta sera à l’écoute des offres, même si un départ de Gavi n’est pas spécialement envisagé pour le moment.

Selon les informations d’El Nacional, l’entraîneur parisien apprécierait particulièrement le profil de l’international espagnol et souhaiterait que le PSG prenne contact avec le Barça afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert. Un intérêt qui s’inscrit dans la volonté du technicien de continuer à renforcer son entrejeu avec des joueurs capables d’évoluer dans un football intense et technique.

Lire la suite sur le PSG

À voir

LOSC : Le gardien Zadig Lanssade est de retour après sa blessure

Coup de tonnerre au PSG : Le Barça offre Gavi à Luis Enrique

Mercato Barça: Le PSG passe à l’offensive pour recruter Gavi

À voir

OM : Bruno Genesio explose de colère contre Angel Gomes

Le dossier s’annonce cependant très compliqué. Barcelone n’a actuellement aucune intention claire de vendre Gavi (22 ans), tandis que le joueur reste lui-même concentré sur son avenir en Catalogne et souhaite s’y imposer durablement.