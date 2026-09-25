Accueil - Mercato ASSE - ASSE : La montée est assurée pour Saint-Étienne selon Romeyer

Roland Romeyer voit déjà l’ASSE terminer en tête de la Ligue 2 et retrouver l’élite au terme de la saison 2026-2027. Invité de Gazetta 43, l’ancien président des Verts a affiché sa confiance dans le groupe stéphanois malgré la défaite concédée à Dunkerque.

ASSE : Pourquoi Romeyer voit-il déjà les Verts en Ligue 1 ?

Roland Romeyer n’a pas attendu la fin de l’exercice pour se mouiller. Dans un entretien accordé à Gazetta 43, l’ancien président de l’ASSE estime que l’équipe actuelle possède suffisamment d’équilibre et de qualités pour dominer la deuxième division. Son constat est sans ambiguïté. « Ils finiront premiers pour moi, tranquilles, et ils vont remonter en Ligue 1 », affirme-t-il au sujet des Verts.

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Cette confiance repose, selon lui, sur le visage présenté par le groupe. Romeyer apprécie notamment une équipe qu’il juge technique, volontaire et fidèle à certaines valeurs historiques du club. Il estime également que le niveau général de la Ligue 2 laisse une véritable fenêtre aux Stéphanois. Une lecture personnelle, évidemment, et non une garantie sportive : le championnat n’en est qu’à ses premières étapes.

La défaite à Dunkerque change-t-elle vraiment la donne ?

Le premier accroc de la saison n’a manifestement pas refroidi Roland Romeyer. Battue 2-1 à Dunkerque, l’ASSE a concédé son premier revers après un début de championnat très solide. Pour l’ancien dirigeant, cette soirée ne suffit pas à remettre en cause la dynamique générale, d’autant que les Stéphanois ont obtenu plusieurs situations sans parvenir à concrétiser.

« Ils ne vont pas gagner tous les matchs, mais il n’y aura pas dix défaites comme l’année passée, c’est clair », a déclaré Roland Romeyer dans Gazetta 43. Le propos rappelle surtout que son jugement repose sur une projection. Ce qui reste à établir, c’est la capacité des Verts à maintenir leur rythme lorsque les adversaires auront davantage de recul sur leurs forces et leurs faiblesses.

Que disent les chiffres derrière cette confiance ?

Sur le terrain, l’optimisme de Romeyer intervient alors que l’ASSE occupe effectivement la première place de la Ligue 2 après sept journées, avec 16 points. Le bilan stéphanois comprend cinq victoires, un nul et une défaite, avec deux points d’avance sur le Red Star. Mais un classement de septembre ne distribue aucun trophée en juin.

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La marge actuelle permet surtout de mesurer la qualité du démarrage, pas de certifier une montée. C’est précisément là que se situe la différence entre le pronostic de l’ancien président et la réalité sportive. Saint-Étienne a lancé sa saison sur des bases solides, mais doit encore traverser plusieurs mois de compétition.

Pourquoi le FC Sion peut-il compter pendant la trêve ?

La longue coupure internationale va également offrir un test intéressant au groupe stéphanois. L’AS Saint-Etienne doit profiter de cette période pour disputer une rencontre amicale contre le FC Sion. Le club suisse occupe actuellement la troisième place de son championnat.

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Cette rencontre doit surtout permettre à l’équipe de conserver du rythme alors que plusieurs joueurs sont partis en sélection. Onze Stéphanois sont concernés par ces convocations, ce qui réduit mécaniquement le groupe disponible pour le staff. Le match ne se déroulerait par ailleurs pas à Geoffroy-Guichard, dont la pelouse fait actuellement l’objet de travaux après les problèmes constatés lors de la réception de Montpellier.

Romeyer a-t-il raison de parler si tôt de montée ?

Le discours de Roland Romeyer possède une dimension affective évidente. Après vingt années passées à la présidence de l’ASSE, il revendique toujours un attachement profond au club et assure avoir « cette équipe dans le cœur depuis 1957 ». Son regard sur les Verts dépasse donc largement le simple commentaire d’un observateur extérieur.

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Pour autant, son affirmation doit rester à sa juste place, celle d’un pronostic assumé. Le classement donne aujourd’hui du crédit à son enthousiasme, mais la montée ne sera acquise qu’au terme du championnat. Entre-temps, l’ASSE devra confirmer son départ canon, gérer les absences internationales, digérer ses premiers revers et répondre à la pression grandissante. Romeyer a déjà donné son verdict. Aux Verts, désormais, de raconter la suite sur le terrain.