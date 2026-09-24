Accueil - LOSC - LOSC : Le gardien Zadig Lanssade est de retour après sa blessure

Bonne nouvelle pour Zadig Lanssade au LOSC. Le jeune gardien de but fait son retour après sa blessure. Il a repris l’entraînement avec le groupe pro pendant cette trêve internationale.

LOSC : Zadig Lanssade a repris l’entraînement collectif ?

Zadig Lanssade refoule enfin les terrains du domaine de Luchin. Éloigné des séances collectives depuis le mois d’août, le jeune gardien du LOSC a effectué son retour à l’entraînement professionnel cette semaine, selon le site officiel du club.

Cette reprise intervient après une longue absence pour le jeune joueur. Lanssade n’avait plus participé aux séances des professionnels depuis le stage de pré-saison organisé par le LOSC en Allemagne. Son retour constitue donc une étape importante dans sa reprise, même si son retour à la compétition devra encore être précisé.

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Cet été, le club nordiste avait commencé sa préparation avec quatre gardiens intégrés au groupe professionnel. Sous les ordres de Rémy Vercoutre, chargé de l’entraînement des portiers, Berke Özer, Arnaud Bodart, Thomas Sajous et Zadig Lanssade avaient ainsi participé à la préparation estivale. À 18 ans, Lanssade faisait partie des jeunes éléments appelés à poursuivre leur progression avec l’équipe pro.

Zadig Lanssade perturbé par les pépins physiques ?

Depuis, la hiérarchie a évolué à Lille. Berke Özer, âgé de 26 ans, a notamment vu Orlando Gill arriver dans le Nord. Le gardien belge a ainsi été remplacé par le portier recruté cet été en provenance d’Argentine. Dans le même temps, Lanssade disparaissait du groupe au début du mois d’août en raison d’un problème physique.

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Cette blessure a perturbé sa préparation. Alors qu’il pouvait espérer continuer à travailler avec les professionnels, le jeune gardien a dû observer une période de repos et de soins. Il a également manqué plusieurs séances avec l’équipe première, ainsi que de potentiels déplacements. Sa situation ne lui a pas non plus permis de retrouver immédiatement l’équipe réserve du LOSC.

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Son absence avait d’ailleurs ouvert une place à un autre jeune gardien. Guilhem Destouesse avait ainsi pu participer au stage de pré-saison en Allemagne, profitant de l’indisponibilité de Lanssade pour intégrer le groupe nordiste durant cette période de préparation.

Lanssade reprend avec les professionnels ?

Après plusieurs semaines loin des terrains, Zadig Lanssade a donc retrouvé le chemin de l’entraînement. Son retour a été confirmé cette semaine à travers des contenus publiés par la cellule de communication du LOSC sur les réseaux sociaux du club. Les images montrent ainsi le jeune portier de nouveau présent avec le groupe professionnel.

Lanssade n’est d’ailleurs pas le seul jeune joueur à avoir rejoint les professionnels durant cette trêve internationale. Le LOSC a également intégré Yéli Traoré, Hamadi Kebe et Ismaël Camara aux séances du groupe. Pour Kebe et Camara, il s’agit même d’une continuité puisqu’ils avaient déjà participé à la préparation estivale du club.

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Pour Zadig Lanssade, l’objectif est désormais de retrouver progressivement son meilleur niveau. Après plusieurs semaines d’arrêt, le jeune gardien doit reprendre le rythme et accumuler les séances. Son retour dans le groupe professionnel constitue déjà un premier pas important après cette période compliquée.