PSG : Salaire en hausse, Désiré Doué va prolonger jusqu’en 2032

Le PSG a transmis à Désiré Doué une proposition de prolongation qui devrait l’engager jusqu’en 2031 ou 2032. Une proposition qui intervient trois ans avant la fin de son contrat actuel en cours. Le nouvel accord doit s’accompagner d’une revalorisation salariale importante pour l’international français de 21 ans.

Le PSG avance ses pions pour verrouiller Désiré Doué ?

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La fin du mercato ouvre désormais un autre chantier au Paris Saint-Germain. Il s’agit de celui des contrats longue durée. Après Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien a placé le dossier Désiré Doué au premier plan, un une offre qui porte sur plusieurs années supplémentaires, selon L’Equipe.

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Le quotidien L’Equipe a apporté les détails de cette offensive contractuelle qui devrait aller de 2 à 3 ans. La direction parisienne souhaite ainsi anticiper plutôt que d’attendre que la dernière partie du bail actuel ne transforme le dossier en feuilleton à rallonge.

Un nouveau salaire à la hauteur du statut de Doué au PSG ?

Le changement ne serait pas uniquement administratif. Le futur contrat doit prévoir une revalorisation salariale significative. Ceci avec l’objectif affiché en interne de rémunérer le joueur à la hauteur de son importance au sein de l’équipe, indique L’Equipe. Le signal est d’autant plus fort que Désiré Doué dispose encore de plusieurs année de contrat.

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Selon les estimations publiées par Foot Mercato, son salaire actuel serait de l’ordre de 500 000 euros brut mensuel, soit environ 6 millions d’euros annuel. Ces montants restent des estimations et ne constituent pas des données contractuelles officielles.

Le retour au banc n’a pas changé les plans du Paris SG ?

Cette volonté de prolonger intervient après que l’ancien rennais ait connu deux matchs de suite en tant que remplaçant. Le joueur polyvalent a débuté les 5 premières rencontres de la saison avant de démarrer sur le banc lors des deux suivantes. Et ce, sans que cette situation ne soit considérée comme préoccupante en interne d’après L’Equipe.

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Pour Samuel Umtiti, « ll faut lui laisser du temps. Au bout de 3-4 matchs, on commence déjà à critiquer Doué ? Mais arrêtons. Quand tu as joué au foot, tu sais très bien que tu peux passer à côté sur quelques matchs en début de saison. On fait son bilan sur un début de saison ? C’est trop tôt », avait-il lâché sur Rothen S’enflamme.

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Le quotidien francilien souligne que Désiré Doué demeure le joueur offensif parisien le plus utilisé depuis le début de la saison. Son statut ne repose donc pas sur deux compositions d’équipe manquées, mais sur une place progressivement consolidée dans les plans de Luis Enrique.

De rennes à Paris, une ascension qui coûte désormais plus cher ?

Arrivé du Stade Rennais en 2024, Désiré Doué a changé de dimension en deux saisons. Il a gagné son statut grâce à son évolution technique et son importance dans le pressing et le travail sans ballon. Des aspects qui bonifient ses qualités de dribbleur et de finisseur. Le choix parisien rappelle celui effectué avec Joao Neves, dont le contrat avait été prolongé très tôt.

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Pour Désiré Doué, le PSG cherche à sécuriser un élément âgé juste de 21 ans. Un jeune joueur mais déjà international français et considéré comme important dans son projet sportif. A ce stade, toutefois, l’accord débitif n’est pas encore signé. La durée exacte, 2031 ou 2032, doit être encore arrêtée, pendant que les discussions se poursuivent. Les prochains mois s’annoncent intenses pour boucler ce dossier capital du projet parisien.