PSG : La presse fracasse Ousmane Dembélé après France-Italie

À l’issu du match nul France-Italie (1-1), un homme cristallise les tensions. Ousmane Dembélé fait faire face aux critiques de la presse française sur sa prestation décevante.

La prestation d’Ousmane Dembélé face à l’Italie ne passe pas

Ce vendredi soir au stade de France, les Bleus ont concédé un frustrant match nul face à l’Italie (1-1). Michael Olise a ouvert le score à la 55 minute de je u sur un splendide coup France. Avant que Alessandro Bastoni refroidisse les Bleus à la 68e minute de jeu, comme l’indique RMC Sport.

Mais c’est surtout la prestation d’Ousmane Dembélé qui a fait réagir. L’attaquant du Paris Saint-Germain était, titulaire et capitaine pour ce choc très attendu. Il est passé à côté de son match. Et la presse française se montre sans pitié à son égard. Surtout que l’attaquant tricolore était attendu au tournant.

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Après sa première sortie discrète en Turquie (0-1), Ousmane Dembélé devait prouver qu’il pèse sur le jeu tricolore en l’absence de Kylian Mbappé blessé. Il n’en a rien été. Actif dans le pressing et souvent redescendu chercher des ballons, le Parisien a manqué d’efficacité dans la surface de récupération.

La plus mauvaise note de la rencontre

Sa meilleure opportunité, à la 48e minute, s’est heurtée à Gianluigi Donnarumma, son ancien coéquipier parti à Manchester City. Le verdict des tabloïds français est tombé sans ménagement. L’Équipe lui a infligé un 3/10, la plus mauvaise note de la rencontre.

Le quotidien sportif déplore ses « contrôles ratés, tirs non cadrés et mauvais choix ». Il décrit ainsi un joueur maladroit dans les derniers mètres, loin du feu follet décisif vu à Paris. Le Parisien et RMC Sport ont à peine été plus cléments, avec un 4/10 chacun.

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Les deux médias reconnaissent l’investissement d’Ousmane Dembélé dans le travail défensif et les replacements. Mais ils regrettent le même manque d’efficacité devant le but adverse. Ce reproche confirme son bilan en sélection : seulement 13 réalisations en 73 matchs.

Zinédine Zidane prend position pour son capitaine

Zinédine Zidane ne voit pas les choses du même œil. Le sélectionneur de l’équipe de France a pris la défense de son capitaine. Il se dit satisfait de ses deux titularisations. Les déplacements incessants d’Ousmane Dembélé et ses sorties de position sont précisément ce qu’il attend d’un faux numéro 9. Car les buts ne résument pas un match.

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Agacé par ce procès à deux vitesses, Zizou s’interroge : « Au PSG il est bon, et ici, quoi ? » Ousmane Dembélé assurait pourtant qu’il avait retrouvé des points communs entre le style de jeu de Zidane et celui de Luis Enrique. Il bénéficie de la confiance de son sélectionneur et a retrouvé son poste favori. Reste à transformer cette confiance en influence réelle, comme il sait si bien le faire avec le PSG.