Accueil - PSG mercato - PSG : Paris s’apprête à boucler un partenariat à moins de 5 M€

Le PSG devrait prochainement officialiser un nouveau partenariat avec L’Oréal, le géant français des cosmétiques. L’accord porterait sur au moins deux ans et rapporterait au club parisien moins de 5 M€ par saison.

L’Oréal, un autre géant bientôt dans le cercle des sponsors du PSG ?

Le PSG continue de renforcer son portefeuille commercial avec une nouvelle marque française de premier plan. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale serait proche de conclure un accord avec L’Oréal, qui deviendrait ainsi un nouveau partenaire du club francilien.

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Le montant évoqué serait inférieur à 5 millions d’euros par an, tandis que la durée minimale du contrat serait fixée à deux saisons. Cette arrivée intervient après plusieurs mouvements récents sur le front du sponsoring parisien. Le Paris SG a notamment enregistré les partenariats avec Coca-Cola et le constructeur automobile BYD ces dernières semaines.

L’arrivée de L’Oréal ajouterait donc une nouvelle enseigne internationale à un dispositif commercial déjà particulièrement dense. Pour le club, chaque nouvelle signature constitue aussi une manière de diversifier ses revenus sans dépendre d’un seul secteur d’activité.

Que sait-on réellement de l’accord entre Paris et le géant français ?

Le scénario actuellement évoqué est celui d’un engagement d’au moins deux ans. La valeur annuelle du partenariat resterait toutefois sous la barre des 5 millions d’euros. À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de connaître avec précision les différentes contreparties prévues, notamment la visibilité accordée à L’Oréal, les supports concernés ou les éventuelles opérations communes qui pourraient accompagner l’accord.

Surtout, le PSG n’a pas encore officialisé cette association. Contacté par L’Équipe, le club parisien n’a pas souhaité confirmer la nouvelle. Cette absence de confirmation impose donc de rester prudent tant que les deux entreprises n’auront pas communiqué officiellement. En clair, le contrat semble proche, mais le stylo n’est pas encore forcément posé sur la dernière ligne. Dans le monde du sponsoring, quelques heures peuvent parfois transformer une annonce imminente en simple dossier en attente.

Pourquoi ce partenariat compte-t-il dans la stratégie commerciale du PSG ?

L’intérêt de l’opération réside d’abord dans le profil de L’Oréal. Le groupe français évolue dans un secteur à forte dimension internationale, avec des marques connues bien au-delà du marché hexagonal. Pour le PSG, s’associer à une entreprise de cette envergure permettrait de poursuivre le développement de son image commerciale auprès d’un public mondial, tout en consolidant ses liens avec de grandes entreprises françaises.

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Le montant annoncé donne également un ordre de grandeur intéressant. Moins de 5 M€ par exercice sur une durée minimale de deux ans signifie un revenu théorique inférieur à 10 M€ sur la période de base, avant d’éventuels bonus ou prolongations.

Cette somme reste à mettre en perspective avec l’ensemble des revenus commerciaux du club, dont les différents contrats de sponsoring constituent l’un des piliers. Le futur accord avec L’Oréal apparaît ainsi moins comme une opération isolée que comme une nouvelle pièce ajoutée à la stratégie économique du club de la capitale.

Quand le Paris SG et L’Oréal officialiseront-ils leur rapprochement ?

Pour l’heure, aucune date précise d’annonce n’a été communiquée publiquement. Le PSG doit encore confirmer l’accord, tandis que les modalités exactes du partenariat restent à préciser. Le point central demeure donc inchangé.

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L’Oréal est annoncé comme futur sponsor du club, pour au moins deux ans et avec une rémunération annuelle inférieure à 5 M€. Si l’accord est effectivement finalisé, le PSG ajoutera une nouvelle entreprise française de dimension mondiale à son environnement commercial.

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Une opération qui illustre la volonté parisienne de multiplier les alliances avec des marques capables d’accompagner son développement international. Il faudra désormais attendre l’officialisation pour connaître le périmètre exact de cette collaboration et voir où le logo de L’Oréal trouvera sa place dans l’univers parisien.