Accueil - As Monaco - Propriétaire de l’AS Monaco : Dmitri Rybolovlev et l’actionnariat

Mise à jour du 4 octobre 2026 : ajout de la décision de la DNCG du 23 juin 2026 et des ventes de l’été 2026.

Le propriétaire de l’AS Monaco est Dmitri Rybolovlev. L’homme d’affaires russe détient environ deux tiers du capital depuis décembre 2011, le dernier tiers restant aux mains de la Principauté, autour du prince Albert II. Il préside aussi le club.

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Qui est le propriétaire de l’AS Monaco ?

Né à Perm en 1966, Dmitri Rybolovlev a fait fortune dans les engrais avec Uralkali, dont il a cédé sa participation en 2010. Le magazine Forbes estime sa fortune à 6,7 milliards de dollars, selon son profil Forbes. Il possède aussi le Cercle Bruges, en Belgique, et siège au conseil d’administration de la LFP depuis novembre 2022.

Sa participation de 66,67 % est détenue par une structure liée à un trust au nom de sa fille Ekaterina. La Principauté conserve 33,33 % et doit approuver toute vente du club.

Le rachat de décembre 2011

L’accord est annoncé le 23 décembre 2011. L’AS Monaco, relégué en Ligue 2 quelques mois plus tôt, est alors dernier du championnat. Le montant n’a jamais été officialisé. Rybolovlev s’engage à investir au moins 100 millions d’euros sur quatre ans, selon le site Inside World Football.

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Le club remonte en 2013, gagne le titre en 2017 et atteint la même année les demi-finales de la Ligue des champions. Le propriétaire de l’AS Monaco finance aussi le Performance Center de La Turbie, inauguré en septembre 2022 pour 55 millions d’euros.

Les dirigeants de l’AS Monaco

Depuis octobre 2023, l’organigramme place Dmitri Rybolovlev à la présidence, Juan Sartori et Ekaterina Sartori Rybolovleva aux vice-présidences, et le Brésilien Thiago Scuro au poste de directeur général. Sur le banc, Filipe Luís a été nommé le 6 juillet 2026.

Le propriétaire de l’AS Monaco a aussi été poursuivi par la justice monégasque dans le dossier qui l’opposait au marchand d’art Yves Bouvier. Le 27 février 2025, la cour d’appel de Monaco a annulé la procédure, selon Monaco Tribune.

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Un modèle fondé sur la vente de joueurs

Le club s’est enrichi en vendant ses talents, Kylian Mbappé au PSG pour 180 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni au Real Madrid pour 100 millions, Benoît Badiashile ou Axel Disasi à Chelsea. Selon Monaco Tribune, le centre de formation a rapporté 325 millions d’euros de ventes en dix ans. À l’été 2026, Maghnes Akliouche a rejoint le PSG pour environ 50 millions, selon la presse.

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Le 23 juin 2026, la DNCG a imposé un encadrement de la masse salariale pour la saison 2026-2027. Thiago Scuro a reconnu que le mercato n’avait pas produit toutes les ventes prévues, en partie à cause de l’échec du transfert de Folarin Balogun à Everton.

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L’AS Monaco est-il à vendre ?

En janvier 2024, après une approche spontanée, Dmitri Rybolovlev a mandaté la banque Raine Group pour étudier une vente totale ou partielle. « Le processus de vente est engagé. Mais personne n’en ressent l’impact », déclarait alors Thiago Scuro. En novembre 2024, le prince Albert II a indiqué que le projet était mis en suspens. Au 4 octobre 2026, aucune cession n’a été annoncée.

Propriétaire de l’AS Monaco : les questions fréquentes

À qui appartient l’AS Monaco ?

Le propriétaire de l’AS Monaco est Dmitri Rybolovlev, avec 66,67 % du capital. La Principauté détient le reste.

Depuis quand Rybolovlev est-il propriétaire du club ?

Depuis le 23 décembre 2011.

Qui est le directeur général de l’AS Monaco ?

Thiago Scuro, en poste depuis octobre 2023.

L’AS Monaco est-il à vendre ?

Aucune vente n’a été annoncée au 4 octobre 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page AS Monaco.