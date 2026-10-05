Accueil - As Monaco - Palmarès de l’AS Monaco : huit titres et deux finales européennes

Le palmarès de l’AS Monaco compte huit titres de champion de France, cinq Coupes de France, une Coupe de la Ligue et quatre Trophées des champions. Il y manque une Coupe d’Europe, le club ayant perdu ses deux finales, en 1992 et en 2004. Le dernier trophée remonte au titre de 2017.

Huit titres de champion de France

Lucien Leduc signe les deux premiers, en 1961 avec un point d’avance sur le Racing Paris, puis en 1963, avec la Coupe de France en prime. Suivent 1978 et 1982, chaque fois avec un point d’avance, sur Nantes puis sur Saint-Étienne, et 1988 avec Arsène Wenger, six points devant Bordeaux.

Jean Tigana gagne en 1997 avec douze points d’avance sur le PSG, Claude Puel en 2000. Le dernier sacre date du 17 mai 2017. Une victoire 2-0 contre Saint-Étienne, avec des buts de Kylian Mbappé et Valère Germain, assure le titre à l’avant-dernière journée, comme le rapporte Sports Illustrated. L’équipe de Leonardo Jardim finit avec 95 points et 107 buts.

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L’ASM a aussi terminé huit fois deuxième du championnat, la dernière en 2024.

Palmarès de l’AS Monaco : huit titres et deux finales européennes 6

Cinq Coupes de France

Les Monégasques battent Saint-Étienne en 1960 (4-2 après prolongation, à Colombes), Lyon en 1963 (2-0 en finale rejouée au Parc des Princes), Orléans en 1980 (3-1), le PSG en 1985 (1-0) et Marseille en 1991 (1-0). Ils ont perdu cinq autres finales, dont les deux dernières contre le PSG, en 2010 et en 2021.

Coupe de la Ligue et Trophées des champions

Le 17 mai 2003, au Stade de France, l’ASM écrase Sochaux 4-1 en finale de la Coupe de la Ligue, avec un doublé de Ludovic Giuly. Elle perd ensuite les finales de 2017 et 2018 contre le PSG, avant la disparition de la compétition.

Les Monégasques ont gagné quatre Trophées des champions, en 1961, 1985, 1997 et 2000. Les trois derniers qu’ils ont disputés, en 2017, 2018 et janvier 2025, ont été perdus contre le PSG.

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Deux finales européennes perdues

Le 6 mai 1992, deux jours après la catastrophe de Furiani, l’équipe de la Principauté perd à Lisbonne la finale de la Coupe des coupes contre le Werder Brême (0-2). Le 26 mai 2004, à Gelsenkirchen, le FC Porto de José Mourinho le bat 3-0 en finale de la Ligue des champions.

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Il faut y ajouter plusieurs demi-finales européennes : Coupe des coupes 1990, Coupe UEFA 1997, Ligue des champions 1994, 1998 et 2017.

Les autres lignes du palmarès

L’ASM a été sacrée championne de Ligue 2 en 2013, sous Claudio Ranieri. En 2025-2026, elle a fini septième de Ligue 1 et a rejoint la Ligue Conférence, dont elle a passé le barrage contre le Górnik Zabrze en août 2026.

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Palmarès de l’AS Monaco : les questions fréquentes

Combien de titres de champion de France l’AS Monaco a-t-il gagnés ?

Huit, en 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000 et 2017.

Combien de Coupes de France l’ASM a-t-elle remportées ?

Cinq, en 1960, 1963, 1980, 1985 et 1991.

L’AS Monaco a-t-il déjà gagné une Coupe d’Europe ?

Non. Ses deux finales européennes, en 1992 et en 2004, ont été perdues.

Quel est le dernier trophée de l’AS Monaco ?

Le titre de champion de France 2017. Les résultats de la saison en cours sont à suivre sur notre page consacrée à l’ASM.