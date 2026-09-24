Accueil - As Monaco - AS Monaco : Brunner suspendu deux matchs fermes après Strasbourg

Paris Brunner a été suspendu pour quatre matchs, dont deux fermes et deux avec sursis, par la commission de discipline de la LFP après son geste lors de son but à Strasbourg le 12 septembre. L’attaquant de l’AS Monaco, auteur de six buts en sept matchs toutes compétitions confondues, manquera ainsi les rencontres de Ligue 1 contre Toulouse et Lorient.

AS Monaco : Pourquoi Paris Brunner a-t-il été sanctionné par la LFP ?

La commission de discipline de la LFP a rendu sa décision ce mercredi concernant Paris Brunner, après sa célébration lors du match nul de l’AS Monaco à Strasbourg (1-1). Le jeune attaquant allemand avait inscrit le but de l’égalisation monégasque à la 71e minute, d’une frappe en pleine lucarne, avant de mimer un égorgement en direction des supporters présents dans les tribunes de la Meinau.

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Le geste, qui n’avait pas été sanctionné pendant la rencontre, avait ensuite été transmis à la commission de discipline après la saisine du Conseil national de l’éthique. La LFP a finalement retenu quatre matchs de suspension, dont deux ferme et deux avec sursis, en application de l’article 8 de son règlement concernant notamment les comportements intimidants ou menaçants. La sanction prendra effet le mardi 29 septembre 2026 à 00h00.

Combien de matchs Paris Brunner va-t-il manquer avec Monaco ?

Paris Brunner sera donc privé des deux prochaines rencontres de Ligue 1 de l’AS Monaco. Il manquera d’abord la réception de Toulouse, programmée le 10 octobre, avant de ne pas pouvoir participer au déplacement sur la pelouse de Lorient, le 18 octobre.

Cette suspension vient interrompre le début de saison particulièrement productif de l’attaquant de 20 ans. Il compte six buts en sept apparitions toutes compétitions confondues et a inscrit quatre réalisations en cinq journées de Ligue 1. Il est également le meilleur buteur actuel de l’AS Monaco.

Paris Brunner pourra-t-il jouer en Ligue Conférence ?

La sanction prononcée par la commission de discipline concerne les rencontres de Ligue 1. Paris Brunner pourra donc continuer à évoluer avec l’AS Monaco en Ligue Conférence pendant cette période de suspension en championnat. Le joueur pourra ainsi être utilisé par Filipe Luis pour le rendez-vous européen prévu entre les deux matchs de Ligue 1 concernés.

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Son entraîneur avait rapidement réagi à la polémique après la rencontre à Strasbourg, en reconnaissant une erreur de son jeune attaquant : « Paris est un gamin très passionné, intense. Il a fait une erreur. Il l’a compris tout de suite. Il s’est excusé. Le club prend cette affaire très au sérieux. On espère que ça ne se reproduira plus ».

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Après son geste à Strasbourg, Paris Brunner devra donc attendre le 25 octobre et la réception de Lille pour retrouver la Ligue 1, sous réserve de l’application de sa sanction.