Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : 25 M€, Koopmeiners pourrait débarquer cet hiver

Teun Koopmeiners pourrait quitter la Juventus dès le prochain mercato hivernal et l’AS Monaco surveille la situation du milieu néerlandais, dont le prix de départ serait fixé autour de 25 millions d’euros. Sous contrat à Turin jusqu’en juin 2029, l’ancien joueur de l’Atalanta est également suivi par Everton, Newcastle et Galatasaray.

Mercato AS Monaco : Pourquoi Teun Koopmeiners intéresse-t-il Monaco ?

L’AS Monaco surveille Teun Koopmeiners en vue du mercato de janvier. Selon les informations de Transferfeed, les dirigeants monégasques suivent attentivement la situation du milieu de la Juventus, dont l’avenir dans le Piémont redevient incertain quelques semaines après la fermeture du mercato estival. La Gazzetta dello Sport confirme également l’intérêt monégasque et cite Everton, Newcastle et Galatasaray parmi les clubs susceptibles de revenir dans le dossier.

Lire aussi : AS Monaco : Zakaria touché, le duo avec Lamine Camara fragilisé ?

À voir

RC Lens : Dino Toppmöller raconte les coulisses de son départ

À 28 ans, l’international néerlandais présente un profil expérimenté pour l’entrejeu monégasque. Koopmeiners compte 32 sélections avec les Pays-Bas, pour trois buts, et possède une solide expérience du football européen après son passage à l’Atalanta puis son arrivée à la Juventus en 2024. Son contrat courant encore jusqu’en 2029, Monaco devra toutefois convaincre le club turinois et le joueur pour concrétiser une éventuelle opération.

Pourquoi la Juventus envisage-t-elle de vendre Koopmeiners ?

La Juventus aurait désormais ouvert la porte à un départ définitif de Koopmeiners en janvier. D’après La Gazzetta dello Sport, le milieu néerlandais devrait être placé sur le marché cet hiver après avoir été considéré comme transférable durant le mercato estival. Le club turinois avait alors refusé de le laisser partir malgré l’intérêt de plusieurs équipes, notamment pour un prêt.

Cette décision pourrait s’expliquer par le fait que Koopmeiners n’a pas encore retrouvé à Turin l’influence qu’il avait à l’Atalanta. Depuis son arrivée à la Juventus, il a disputé 95 rencontres, pour huit buts et cinq passes décisives. Son début de saison 2026-2027 présente un bilan mitigé avec un but inscrit contre Parme et une passe décisive pour Federico Gatti face à l’AC Milan. Ces performances restent néanmoins insuffisantes pour faire disparaître les interrogations autour de son rendement.

À quel prix Teun Koopmeiners pourrait-il quitter Turin ?

La Juventus chercherait à privilégier une vente définitive afin de limiter l’impact financier du dossier. Recruté à l’Atalanta en août 2024 pour 51,3 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter des bonus, Koopmeiners représente encore une valeur importante pour le club italien. Selon les éléments rapportés par La Gazzetta dello Sport, une vente autour de 25 à 26 millions d’euros permettrait notamment à la Juventus d’éviter une moins-value.

Un prêt reste toutefois envisageable si aucune offre correspondant aux attentes turinoises n’arrive en janvier. Cette possibilité avait déjà été étudiée durant l’été, lorsque Galatasaray, Monaco, Everton et Newcastle s’étaient intéressés au joueur sous cette forme. La Juventus avait finalement conservé Koopmeiners pour lui donner une nouvelle chance sous les ordres de Luciano Spalletti.

Quels clubs peuvent concurrencer Monaco pour Koopmeiners ?

L’AS Monaco ne serait donc pas seule sur ce dossier. Everton avait déjà tenté de recruter Koopmeiners dans les dernières heures du mercato estival et pourrait revenir à la charge en janvier. Newcastle et Galatasaray suivent également sa situation, tandis que plusieurs clubs saoudiens avaient manifesté un intérêt ces derniers mois.

À voir

PSG : 40M€ pour Gilberto Mora ? Campos prépare l’offensive

Lire aussi : AS Monaco : L’agent de Golovin dévoile les dessous de son mercato

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Griezmann et Paul Pogba bientôt réunis ?

La concurrence pourrait ainsi compliquer les négociations pour Monaco, particulièrement si la Juventus confirme son choix de privilégier un transfert définitif. Le club de la Principauté dispose néanmoins d’un dossier déjà étudié depuis l’été et pourrait profiter de l’évolution de la situation à Turin. Si Koopmeiners ne parvient pas à inverser la tendance dans les prochaines semaines, son départ en janvier pourrait devenir une possibilité concrète. Une rude concurrence s’annonce autour de sa signature pour l’hiver.

À voir

OM : Bonne nouvelle, Gouiri vers un retour contre Troyes