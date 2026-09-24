Mercato RC Lens : Franjo Ivanovic annonce son retour à Benfica

Prêté sans option d’achat au RC Lens par Benfica cet été, Franjo Ivanovic a retrouvé la sélection croate après une première partie de saison marquée par deux buts avec les Sang et Or. Interrogé en conférence de presse, l’attaquant de 22 ans s’est dit satisfait de son choix, tout en annonçant déjà son retour à Lisbonne l’été prochain.

Mercato : Franjo Ivanovic est-il satisfait de son arrivée au RC Lens ?

Oui, Franjo est satisfait de son arrivée malgré le début de saison mouvementé du RC Lens. Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Franjo Ivanovic a expliqué qu’il ne regrettait pas son choix de rejoindre le club artésien après une première saison compliquée avec Benfica. « Je suis très content d’y être allé, je pense que c’était une bonne étape pour moi. J’ai très bien commencé », a déclaré l’international croate en conférence de presse. Il a également été interrogé sur le changement d’entraîneur intervenu rapidement avec le départ de Dino Toppmöller et l’arrivée de Yannick Cahuzac.

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Pour Ivanovic, cette évolution ne remet pas en cause son choix. « Le changement d’entraîneur ? Cela fait partie du football. C’est une décision du club. Un joueur joue pour lui-même et pour l’équipe, je suis concentré là-dessus », a-t-il ajouté. L’attaquant entend donc poursuivre sa saison avec Lens malgré les changements intervenus sur le banc.

Pourquoi Franjo Ivanovic se projette-t-il déjà vers Benfica ?

La situation contractuelle explique en partie la position affichée par l’attaquant croate. Arrivé cet été sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, Franjo Ivanovic n’a pas été assorti d’une option d’achat. Il reste ainsi lié à Benfica, où son contrat court jusqu’en juin 2030.

Après une première saison au Portugal conclue avec huit buts et trois passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues, Benfica a choisi de le prêter afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu et de l’efficacité. Lens lui offre cette possibilité depuis le début de l’exercice, mais ne dispose pas d’un mécanisme contractuel lui permettant de l’acheter automatiquement au terme du prêt.

Franjo a d’ailleurs été très clair sur la suite qu’il envisage. « Je suis un joueur du Benfica Lisbonne, je serai donc de retour là-bas l’été prochain et on verra », a-t-il affirmé. Une déclaration qui confirme que son objectif actuel reste de retrouver le club portugais à l’issue de son passage dans le Nord.

Franjo Ivanovic peut-il encore changer la donne avec Lens ?

Ses performances dans les prochains mois pourront néanmoins compter dans la suite de sa carrière. Franjo Ivanovic a déjà inscrit deux buts avec le RC Lens depuis son arrivée. Il a trouvé le chemin des filets face à Auxerre lors de la première journée du championnat (5-2) et a inscrit le but égalisateur (2-2) contre Le Mans. Ce qui lui a ouvert la porte de la sélection croate à l’occasion de cette trêve internationale, après ne plus avoir été appelé depuis 2025.

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Cette convocation lui permet également de se mesurer à plusieurs adversaires de premier plan. La Croatie doit notamment affronter la République tchèque, l’Espagne et l’Angleterre dans les prochaines échéances de la Ligue des Nations. « Ça compte beaucoup pour moi de jouer ce genre de matchs. Le meilleur, c’est de jouer contre les meilleures équipes nationales », a expliqué le Lensois.

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En Artois, il cherche à confirmer son début de saison. Son temps de jeu devra notamment être observé après le changement d’entraîneur, puisqu’il était resté sur le banc lors de la défaite du RC Lens à Monaco (2-1). Pour l’instant, Franjo Ivanovic se concentre sur sa saison avec les Sang et Or pour marquer les esprits, tout en ayant déjà clairement affiché son intention de retrouver Benfica l’été prochain.