Accueil - As Monaco - Stade Louis-II : capacité, histoire et records du stade de Monaco

Mise à jour du 4 octobre 2026 : ajout des travaux de modernisation lancés en 2025 et du record du monde du 1000 m battu au meeting Herculis en juillet 2026.

Le stade Louis-II accueille l’AS Monaco depuis 1985. Bâti à Fontvieille sur des terrains gagnés sur la mer, il compte environ 16 360 places et pose sa pelouse au sommet d’un complexe qui abrite un parking, une piscine olympique et une salle omnisports.

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Deux stades Louis-II

Le premier stade Louis-II est inauguré en 1939 par le prince Louis II, non loin du site actuel, puis démoli en 1985. Décidé en 1979, le nouveau stade est construit à partir de 1981 et inauguré le 25 janvier 1985 par le prince Rainier III, selon le site officiel du stade. Le lendemain, Monaco y bat Lens 3-0, avec un premier but de Bernard Genghini sur penalty.

Un stade construit sur la mer

Les architectes, emmenés par Henry Pottier, ont utilisé 120 000 m³ de béton et 9 000 tonnes de fer. La pelouse hybride se trouve à plus de huit mètres au-dessus de la rue. Sous elle se superposent trois niveaux de parking, le centre aquatique Prince Albert II, la salle Gaston-Médecin, les bureaux de l’AS Monaco et l’Université internationale de Monaco. Derrière l’un des buts, neuf arches forment la signature du stade Louis-II.

Capacité et affluence du stade Louis-II

Prévue pour environ 18 500 spectateurs, la capacité a été ramenée à 16 360 places. Le record d’affluence, 20 000 personnes, remonte au 3 avril 1990, pour Monaco-Sampdoria en Coupe des coupes. En 2024-2025, la moyenne n’était que de 9 360 spectateurs, la plus faible de Ligue 1 selon le site spécialisé StadiumDB.

Propriété de l’État monégasque, l’enceinte reste critiquée pour sa pelouse. « Jouer sur une pelouse comme ça en Ligue 1, c’est inacceptable », avait lancé Will Still, alors entraîneur de Lens, en septembre 2024.

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Supercoupe d’Europe, Herculis et grands événements

De 1998 à 2012, le stade Louis-II a accueilli quinze éditions consécutives de la Supercoupe de l’UEFA. Il reçoit depuis 1987 le meeting d’athlétisme Herculis, étape de la Ligue de diamant, où plusieurs records du monde sont tombés. Faith Kipyegon y a battu celui du mile en 2023. Le 10 juillet 2026, le Kényan Emmanuel Wanyonyi a couru le 1000 m en 2’11’’83, effaçant la marque de Noah Ngeny établie en 1999. Le complexe a aussi reçu les Jeux des petits États d’Europe en 1987 et en 2007, et doit les accueillir de nouveau en 2027.

Les travaux jusqu’en 2035

Le gouvernement princier a lancé en août 2025 un programme de modernisation. La première phase, jusqu’en 2027, est chiffrée à 34 millions d’euros et concerne les buvettes, les sanitaires, les tribunes, l’accessibilité et la sécurité. D’autres étapes doivent suivre jusqu’en 2035. Aucun projet de nouveau stade n’a été annoncé.

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Questions fréquentes sur le stade Louis-II

Quelle est la capacité du stade Louis-II ?

Environ 16 360 places, contre près de 18 500 à l’origine.

Pourquoi la pelouse du stade Louis-II est-elle surélevée ?

Le terrain repose sur le toit d’un complexe qui contient un parking, une piscine olympique et une salle omnisports.

À qui appartient le stade Louis-II ?

À l’État monégasque. L’AS Monaco en est le club résident.

Quand le stade Louis-II a-t-il été inauguré ?

Le 25 janvier 1985. Toute l’actualité du club est sur notre page AS Monaco.