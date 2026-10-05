Accueil - As Monaco - Histoire de l’AS Monaco : de la fusion de 1924 à l’ère Filipe Luís

L’histoire de l’AS Monaco est celle d’un club venu d’un pays de deux kilomètres carrés qui dispute le championnat de France. Le club de la Principauté compte huit titres de champion de France, cinq Coupes de France et deux finales européennes, en 1992 et en 2004.

1924, la fusion fondatrice

L’Association sportive de Monaco naît officiellement le 23 août 1924, de la fusion de plusieurs sociétés sportives de la Principauté et de Beausoleil, dont Monaco Sports, héritier de l’Herculis. Le club revendique pour sa part l’année 1919. La Principauté n’a pas de championnat : l’ASM est affiliée à la Fédération française. Le stade Louis-II, ouvert en 1939, lui permet de passer professionnel en 1948.

Le maillot rouge et blanc coupé en diagonale, dessiné par la princesse Grace, apparaît lors de la saison 1960-1961, selon le site officiel du club.

Leduc et les premiers titres

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Lucien Leduc arrive en 1958. Le club gagne la Coupe de France en 1960, le championnat en 1961, puis réussit en 1963 le seul doublé coupe et championnat de son histoire. Le club redescend pourtant en deuxième division en 1969.

Les années Campora et Wenger

Jean-Louis Campora préside le club de 1975 à 2003. Ce long mandat rapporte cinq titres de champion (1978, 1982, 1988, 1997 et 2000), trois Coupes de France et la Coupe de la Ligue 2003.

Arsène Wenger, arrivé en 1987, est champion dès sa première saison, gagne la Coupe de France 1991 et dispute l’année suivante la finale de la Coupe des coupes, perdue 2-0 contre le Werder Brême à Lisbonne. Jean Tigana prend la suite et remporte le titre 1997, Claude Puel celui de 2000.

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Deschamps, puis la descente en Ligue 2

Didier Deschamps, sur le banc à partir de 2001, offre la Coupe de la Ligue 2003 (4-1 contre Sochaux). Un an plus tard, son équipe atteint la finale de la plus grande compétition européenne, où le FC Porto l’emporte.

Les années suivantes sont plus sombres. En 2011, une défaite 2-0 contre Lyon envoie l’ASM en Ligue 2, après 34 saisons consécutives dans l’élite.

Rybolovlev, Jardim et le titre de 2017

Le 23 décembre 2011, alors que le club est dernier de Ligue 2, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev en devient l’actionnaire majoritaire avec 66,67 % des parts. Claudio Ranieri ramène le club en Ligue 1 dès 2013, avec le titre de champion de Ligue 2.

Sous Leonardo Jardim, l’équipe de Radamel Falcao, Bernardo Silva et Kylian Mbappé est sacrée le 17 mai 2017 après une victoire 2-0 contre Saint-Étienne, avec 95 points et 107 buts marqués en championnat. Son parcours européen de la même saison est raconté dans notre dossier sur les campagnes continentales du club.

De Hütter à Filipe Luís, la période récente

Thierry Henry, Niko Kovač, Philippe Clement puis Adi Hütter se succèdent sur le banc. Hütter termine deuxième en 2024 et troisième en 2025, avant d’être remercié le 9 octobre 2025. Son successeur, Sébastien Pocognoli, finit septième et quitte le club le 1er juin 2026.

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Palmarès de l’AS Monaco : huit titres et deux finales européennes

L’ancien défenseur brésilien Filipe Luís est nommé le 6 juillet 2026, avec un contrat jusqu’en 2028. C’est son premier poste d’entraîneur en Europe. L’ASM était en tête du championnat à la trêve de septembre, avec 13 points en cinq journées, et dispute la Ligue Conférence.

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Les records de l’histoire de l’AS Monaco

Le gardien Jean-Luc Ettori, au club de 1975 à 1994, détient le record de matchs joués, avec plus de 750 rencontres. L’Argentin Delio Onnis reste le meilleur buteur, avec 223 buts entre 1973 et 1980.

Questions fréquentes sur l’histoire de l’AS Monaco

Quand l’AS Monaco a-t-il été fondé ?

Le club voit officiellement le jour le 23 août 1924. Il revendique pour sa part 1919.

Pourquoi l’AS Monaco joue-t-il en Ligue 1 ?

La Principauté n’a pas de championnat. Le club est affilié à la Fédération française de football depuis ses débuts.

Combien de fois l’AS Monaco a-t-il été champion de France ?

Huit fois, en 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000 et 2017.

Qui entraîne l’AS Monaco en 2026-2027 ?

Filipe Luís, nommé le 6 juillet 2026. Pour suivre sa saison, rendez-vous sur notre page dédiée au club monégasque.