Accueil - As Monaco - EXCLU – Monaco : Offres Arabie Saoudite, dossier Balogun et Golovin



L’international russe de 30 ans de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin, reste au cœur des attentions des clubs européens et régionaux après un mercato estival particulièrement agité.

Aleksandr Golovin, qui sont les deux prétendants ?

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Selon l’information de Foot-sur7.fr, deux clubs de Premier Liga ont bien poussé pour le Monégasque cet été. Maître à jouer du milieu monégasque depuis 2018, le meneur de jeu expérimenté se retrouve au centre d’un processus de transfert très chaud, marqué par l’intérêt concret de plusieurs écuries. Les clubs sur les rangs sont le Zenit St. Pétersbourg & Spartak Moscou.

Les deux géants russes ont soumis des propositions officielles jusqu’aux derniers jours du marché estival et continuent de suivre de très près la situation du joueur. Le Spartak Moscou a notamment vu son offre officielle d’environ 19 millions d’euros rejetée par l’AS Monaco, jugée insuffisante.

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Clubs d’Arabie Saoudite : Séduits par son profil technique et sa grande expérience, Al-Ahli et Neon SC tâtent également le terrain en vue des prochains mercatos.

As Monaco : État des lieux et blocage salarial ?

Bien que des négociations avancées aient eu lieu avant la fermeture du marché russe début septembre, Golovin est finalement resté sur le Rocher, faute d’un accord total sur les conditions salariales et contractuelles proposées.

L’échéance de janvier et le « facteur Balogun » ?

Soucieuse d’alléger sa masse salariale et de respecter le cadre de la DNCG, la direction de l’AS Monaco se montre ouverte à une vente. Cependant, un élément crucial vient chambouler la stratégie interne : la priorité absolue de vente cet hiver se nomme Folarin Balogun, alors que la direction a déjà fixé un tarif élevé pour Lamine Camara.

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Si l’AS Monaco parvient à céder l’attaquant américain en janvier pour renflouer immédiatement ses caisses, le club princier pourrait faire le choix stratégique de conserver Golovin jusqu’à la fin de la saison.

Les exigences financières de Monaco : Pour laisser filer son international russe (dont la valeur est estimée à 18 millions d’euros sur Transfermarkt), Monaco réclame un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros, assorti de bonus et de clauses à la revente.

Un profil taillé pour l’Europe : Auteur de prestations régulières dans l’impact physique et le tempo de la Ligue 1, Golovin (capable d’évoluer en numéro 10, milieu central ou sur l’aile gauche) reste un leader d’attaque complet. Sa vision du jeu et sa qualité sur coups de pied arrêtés garantissent une adaptation immédiate, que ce soit en Süper Lig ou en Premier League russe.

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Le mercato hivernal de janvier sera décisif : le départ de Golovin dépendra directement de la capacité de Monaco à vendre Balogun et de la volonté des prétendants à s’aligner sur les exigences salariales du joueur.