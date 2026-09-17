Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Camara, Folarin… les 5 ventes annoncées par Scuro

L’AS Monaco prépare déjà un mercato hivernal marqué par plusieurs départs, d’après l’annonce de Thiago Scuro. Folarin Balogun, Lamine Camara, Aleksandr Golovin, Vanderson et Mika Biereth figurent parmi les dossiers susceptibles d’aboutir à une vente en janvier 2027.

Mercato AS Monaco : Thiago Scuro envisage plusieurs départs

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Malgré une deuxième place en Ligue 1 après quatre journées, l’AS Monaco doit toujours composer avec ses contraintes financières. Le mercato estival, conclu avec 48 millions d’euros de dépenses et 106 millions d’euros de revenus, n’a pas totalement répondu aux attentes de la direction.

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Interrogé par RMC Sport sur l’émission Rothen s’enflamme, Thiago Scuro ne l’a pas caché : « Je ne suis pas très heureux de ce que l’on a fait cet été. Et maintenant, il faut des solutions de correction ». Le directeur général de l’ASM a notamment expliqué que l’échec du transfert de Folarin Balogun à Everton avait modifié les plans du club pour janvier. « Evidemment, on va voir des joueurs partir cet hiver. C’est important. Ce qu’il s’est passé avec Balogun change un peu nos plans pour cet hiver. Mais c’était ça le plan original : que l’on trouve une solution pour lui », a-t-il déclaré.

Balogun et Camara restent les deux gros dossiers

Évalué à 50 millions d’euros, Folarin Balogun devait rejoindre Everton cet été pour environ 46 millions d’euros, avant que l’opération ne tombe à l’eau dans les dernières heures du mercato. Depuis, l’attaquant américain n’a disputé aucune minute et n’a pas été inscrit par Monaco pour la Ligue Conférence.

Lamine Camara constitue l’autre dossier important. Le milieu sénégalais, dont la valeur marchande est estimée à 40 millions d’euros sur Transfermarket, était proche de Chelsea avant l’échec de l’opération. Titulaire contre le PSG et Strasbourg en Ligue 1, il pourrait encore être vendu en janvier. Monaco est disposé à réclamer jusqu’à 70 millions d’euros pour son bon début de saison.

Golovin, Vanderson et Biereth aussi concernés par le dégraissage

Aleksandr Golovin pourrait lui aussi quitter le Rocher. Sollicité en Russie, notamment par le Spartak Moscou, le milieu offensif avait préféré rester à Monaco jusqu’à janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il a récemment été titularisé contre Strasbourg.

Vanderson reste également susceptible de partir malgré son importance dans le onze monégasque. Le latéral brésilien de 25 ans, valorisé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, ne sera pas retenu en cas d’offre financière satisfaisante.

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Enfin, Mika Biereth pourrait être concerné par le dégraissage. Avec l’arrivée de Matthis Abline et Paris Brunner, l’attaquant danois de 23 ans dispose de moins de temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’ancien joueur de Sturm Graz n’a débuté aucun match de Ligue 1 cette saison et ne compte que 42 minutes disputées. Une vente en janvier permettrait ainsi à l’AS Monaco de récupérer des liquidités, tandis que Biereth pourrait retrouver davantage de temps de jeu ailleurs.

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