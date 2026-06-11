Mercato: Coup de tonnerre ! Julian Alvarez à un pas du PSG ?

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le PSG aurait relancé la piste menant à Julian Alvarez. Et heureusement pour le club de la capitale, l’Atlético Madrid serait prêt à conclure la transaction avec Luis Campos.

L’Atlético Madrid refuse de renforcer le Barça et le Real avec Julian Alvarez

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Le Paris Saint-Germain souhaite recruter l’attaquant argentin Julian Alvarez lors du prochain marché des transferts. L’entraîneur Luis Enrique veut absolument s’attacher les services de l’ancien joueur de Manchester City pour renforcer son effectif après de récents succès européens. D’après le journal AS, le club de la capitale française manifeste un intérêt extrêmement concret pour l’avant-centre de 26 ans.

Le compatriote de Lionel Messi, attaquant ô combien important des Colchoneros, est devenu la priorité absolue de Luis Enrique pour occuper la pointe de l’attaque parisienne la saison prochaine. Surtout que Gonçalo Ramos pourrait quitter les Rouge et Bleu cet été.

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Des discussions concrètes ont déjà débuté afin d’évaluer la faisabilité d’une telle opération sur le plan économique. Le coût de la transaction s’annonce particulièrement élevé pour arracher Alvarez à la formation madrilène. Mais l’Atlético Madrid serait disposé à ouvrir la porte au PSG pour le transfert de son numéro 19.

L’Atlético Madrid attend l’offre du PSG

À en croire les renseignements divulgués ce jeudi par la Onda Cero, l’Atlético Madrid ne serait pas emballé par l’idée de vendre Julian Alvarez au FC Barcelone ou au Real Madrid, ses principaux concurrents en Liga.

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Même si le Barça pousse en coulisses, les Colchoneros ne sont toujours pas décidés à envoyer le natif de Calchin dans le groupe de Hansi Flick. Au contraire, le club emmené par Diego Simeone est prêt à vendre Julian Alvarez au PSG ou à Arsenal.

D’ailleurs, l’Atlético attend que club parisien, mais aussi l’écurie londonienne, passent à l’offensive. « Julian Alvarez vers le PSG ? L’Atlético Madrid attendrait désormais une offre de Paris ou d’Arsenal, tout en fermant la porte à un départ vers le FC Barcelone », assure la source espagnole.

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