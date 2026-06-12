Mercato PSG : Le verdict tombe pour Eli Junior Kroupi

Révélation de la saison 2025-2026 en Premier League, Eli Junior Kroupi est la nouvelle coqueluche, dont rêvent presque tous les grands clubs européens. Annoncé sur les tablettes du PSG, l’attaquant de Bournemouth semble toutefois loin d’une arrivée dans la capitale cet été.

Mercato : Le PSG refuse de surpayer pour Eli Junior Kroupi

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Avec plusieurs départs possibles cet été, le Paris Saint-Germain cherche de potentielles recrues idéales pour renforcer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Dans cette perspective, le champion de France et d’Europe étudie plusieurs pistes ces derniers mois et l’une d’elles menait à Eli Junior Kroupi. Mais elle n’est plus d’actualité.

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Auteur de 13 réalisations en 33 matchs de Premier League, l’international espoir possède le profil de l’attaquant moderne que recherche Luis Enrique pour continuer à rester compétitif en Ligue des Champions. D’après les indiscrétions de Canal+ Foot, divulguées par Olivier Tallaron sur Twitter, le PSG a réfléchi à l’idée de boucler le transfert de l’ancien avant-centre du FC Lorient.

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D’ailleurs, Luis Campos aurait rencontré le numéro 22 de Bournemouth. Mais le conseiller sportif parisien aurait finalement pris la décision de tirer une croix sur la pépite tricolore. Les exigences financières de Bournemouth, qui réclamerait au moins 100 millions d’euros pour laisser partir Eli Junior Kroupi, auraient sans doute refroidi les dirigeants parisiens.

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Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le club de Nasser Al-Khelaïfi devrait donc se concentrer sur d’autres pistes en attaque. Pour rappel, les noms de Julian Alvarez (Atlético Madrid) et de Michael Olise (Bayern, France), notamment, ont été annoncés du côté du Paris SG ces dernières semaines.

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En ce qui concerne le buteur argentin, Luis Campos va devoir batailler avec le FC Barcelone, Arsenal et le Real Madrid sur ce dossier.