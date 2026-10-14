Accueil - Foot Français - Mercato : Le PSG n’a envoyé aucun signal à Jules Koundé

Jules Koundé a de grandes chances de quitter le FC Barceone au terme de la saison. Mais le Paris Saint-Germain, qui a parfois envisage de le retiré, ne se positionne plus pour le défenseur tricolore.

Jules Koundé est sur le départ, mais le PSG ne bouge pas

Luis Enrique sait comment reconstruire son effectif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain et son directeur sportif Luis Campos privilégient de jeunes joueurs à fort potentiel. Ce critère écarte pour l’instant Jules Koundé. Le défenseur du FC Barcelone était pourtant annoncé un temps vers un transfert dans la capitale.

Surtout que sa situation au Barça s’est nettement dégradé cette saison. Hansi Flick ne compte plus vraiment sur lui. L’entraineur catalan l’a laissé sur le banc lors des quatre derniers matchs de son équipe. Jules Koundé était encore remplaçant face à Galatasaray (1-4) en Ligue des champions.

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Le joueur de 27 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2030 en Catalogne. Sauf que son statut de titulaire indiscutable appartient désormais au passé. Lui qui avait disputé 53 matchs la saison précédente, principalement au poste de latéral droit, est relégué sur le banc au profit de Joao Cancelo.

Liverpool en pole position pour l’accueillir

Ce bouleversement tactique pousse le natif de Paris vers la porte de sortie. Le site Fichajes rapporte que Liverpool a pris les devants sur ce dossier. Les Reds seraient prêts à offrir 70 millions d’euros au Barça pour Jules Koundé. Arsenal, Chelsea, Manchester United et Manchester City suivent aussi le dossier avec moins d’insistance.

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’aurait pas tranché pour son avenir. Il espère encore reconquérir sa place de titulaire chez les Blaugrana. La question du poste pèse peut-être dans cette situation. Jules Koundé a toujours défendu l’idée qu’il est avant tout un défenseur central. En août 2025, il expliquait qu’il se sentait « plus axial, car c’est le poste où j’ai grandi ».

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Certains médias évoquent aujourd’hui de possibles tensions avec Hansi Flick à ce sujet. L’international français serait même agacé face aux pistes barcelonaises menant à Aymeric Laporte ou Cristian Romero. Ces informations restent à prendre avec prudence.

Paris se tourne vers d’autres cibles en défense

L’équation est en tout cas claire pour le Paris Saint-Germain. Jules Koundé pourrait apporter une vraie solution, par son expérience, sa polyvalence et son niveau. Mais il ne correspondrait plus aux exigences de Luis Enrique. La priorité parisienne reste de dénicher de futurs talents plutôt que d’investir sur un joueur déjà installé au plus haut niveau.

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La direction du PSG n’a ainsi envoyé aucun signal, ni au joueur ni au Barça. Paris reste spectateur, tandis que Liverpool s’active en coulisse. Il reste à savoir si les Reds parviendront à boucle sa signature. Rien n’est encore conclu dans ce dossier.