Mercato : Eli Junior Kroupi ouvert à un transfert au PSG !

Une saison seulement en Premier League et Eli Junior Kroupi a toute l’Europe à ses pieds. Désireux d’attirer un grand numéro 9 cet été, le PSG en fait l’une de ses priorités et le crack de Bournemouth n’est pas indifférent à cet intérêt.

Mercato : Eli Junior Kroupi prêt à dire oui au PSG ?

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Sacré pour la deuxième année de suite en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait bientôt passer à l’action sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Alors que le nom de Julian Alvarez revenait avec insistance, c’est finalement le prodige de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, qui pourrait débarquer dans la capitale cet été.

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L’attaquant de 19 ans n’étant pas forcément contre l’idée d’un transfert chez les Rouge et Bleu. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal L’Équipe, le Paris SG cible désormais l’ancien buteur du FC Lorient, auteur de 13 réalisations buts en 33 matchs de Premier League cette saison avec Bournemouth.

Sa polyvalence en attaque, Eli Junior Kroupi étant capable d’évoluer en pointe comme sur les côtés, plait tout particulièrement à Luis Enrique et à Luis Campos. Et si le PSG va devoir composer avec une rude concurrence, l’international espoir français ne serait pas insensible à l’intérêt du club parisien.

Luis Campos attend un signe de Bournemouth

Si les noms de Julian Alvarez et Yan Diomandé reviennent avec insistance ces dernières semaines, Eli Junior Kroupi apparaît désormais parmi les dossiers suivis par le conseiller sportif du Paris SG. Selon les informations du quotidien L’Équipe, Luis Campos s’est positionné sur ce dossier, séduit par le profil de l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

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Le Paris Saint-Germain n’est toutefois pas seul sur ce dossier. La précocité et les performances du natif de Lorient attisent la convoitise de plusieurs grands clubs européens. Une concurrence accrue qui pourrait pousser Bournemouth à se montrer exigeant lors des prochaines négociations.

En effet, face à l’engouement autour de son protégé, Tiago Pinto, directeur sportif des Cherries, ne compte pas brader son joyau. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le fils d’Éli Kroupi bénéficie d’une situation contractuelle confortable pour son club. Si le dirigeant portugais espérait le conserver, il pourrait néanmoins se montrer à l’écoute en cas d’offre financière exceptionnelle ou de velléités de départ du joueur.

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Avec l’importante manne financière tirée de son second succès de suite en Ligue des Champions, le Paris SG a largement les moyens de faire une offre proche des 100 millions d’euros pour recruter Eli Junior Kroupi, qui pourrait bien devenir l’un des dossiers les plus chauds de l’été parisien. Affaire à suivre…