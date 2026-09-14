Accueil - PSG - Mercato PSG : Luis Enrique valide une arrivée de Gavi ?

‎‎Le PSG aurait fait de Gavi l’une ses pistes prioritaires pour le prochain mercato hivernal. Luis Enrique serait même favorable à un tel recrutement.

Mercato PSG : Luis Enrique voudrait recruter Gavi en janvier

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Le Paris Saint-Germain pourrait bien animer le prochain mercato hivernal. Sa direction sportive a fait le choix de la stabilité dans l’entrejeu. Aucun milieu de terrain n’ayant été signé cet été. Mais la donne semble évoluée en interne. Luis Enrique serait à l’affût d’opportunités susceptibles d’étoffer encore un peu plus ce secteur de jeu.

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C’est dans cette perspective que le nom d’Adam Wharton (Crystal Palace) revient sans cesse au PSG. Les dirigeants parisiens garderaient aussi un œil du côté du FC Barcelone. Le média El Nacional assure que L’entraîneur Luis Enrique aurait personnellement demandé à sa direction de recruter Gavi lors de la prochaine fenêtre transfert.

Une offre de 40 millions d’euros pour son transfert

Le profil du milieu de terrain espagnol semblait jusqu’ici inaccessible. Mais un concours de circonstances redistribue les cartes. La récente arrivée de Rodri au FC Barcelone menacerait directement son temps de jeu. Gavi sait lui-même qu’une exposition insuffisante en club pourrait compromettre son avenir en sélection nationale.

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🚨 Paris Saint-Germain are exploring a move for Barcelona midfielder Gavi at Luis Enrique’s request.



The PSG boss wants the French club to approach Barcelona, with a potential deal valued at around €40M.



Barcelona currently have no clear intention of selling Gavi, while the… pic.twitter.com/yfyactxFGM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 14, 2026

Le joueur de 22 ans pourrait alors être tenté de quitter la Catalogne pour un défi sous d’autres cieux. Le Paris Saint-Germain se tient donc prêt à l’attirer dans ses filets. Le club entraîneur par Luis Enrique songerait à formuler une proposition avoisinant les 40 millions d’euros pour son transfert. Même si le Barça ne compte pas brader l’un de ses plus grands espoirs.