Accueil - Football - RC Lens : Le Standard de Liège les Sang et Or se croisent en amical

Le RC Lens affrontera le Standard de Liège le vendredi 2 octobre à 13h30 à La Gaillette Gervais-Martel, dans le cadre d’un match amical disputé à huis clos. Cette rencontre doit permettre au groupe de Yannick Cahuzac de conserver du rythme pendant la trêve internationale.

Pourquoi le RC Lens affrontera-t-il le Standard vendredi ?

Le RC Lens profitera de la trêve internationale pour maintenir en activité les joueurs restés en Artois. Le club artésien accueillera ainsi le Standard de Liège ce vendredi à La Gaillette Gervais-Martel, comme l’a annonce le RC Lens sur son compte X. Cette rencontre se jouera à huis clos et ne sera donc pas accessible aux supporters. Plusieurs internationaux lensois retenus avec leurs sélections respectives durant cette fenêtre internationale, manqueront également ce rendez-vous.

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Pour le staff, cette opposition offrira surtout l’occasion de donner du temps de jeu aux joueurs disponibles et à certains éléments moins utilisés depuis le début de la saison. Après plusieurs jours de repos, les Lensois ont d’ailleurs retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi.

Dans quelle situation le Standard arrive-t-il à La Gaillette ?

Le Standard de Liège se présentera à Lens avec un bilan récent moins favorable. Sixième de Pro League, le club belge reste sur deux défaites consécutives, avec six buts encaissés lors de ces deux dernières rencontres. Les Rouches ont d’abord perdu sur la pelouse de Westerlo (4-2), avant de s’incliner à La Gantoise (2-1). Cette série délicate s’enchaîne après une période plus positive marquée par deux matchs nuls puis trois victoires consécutives.

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Le Standard constituera donc une opposition permettant au RC Lens de travailler malgré l’absence de plusieurs internationaux. Le match doit également offrir au staff lensois une nouvelle occasion d’observer les joueurs disponibles dans une rencontre sans enjeu officiel.

Quels rendez-vous attendent ensuite le RC Lens ?

Le match contre le Standard s’inscrit dans une période importante pour le Racing. Les Sang et Or retrouveront d’abord la Ligue 1 le vendredi 9 octobre avec la réception de l’Olympique Lyonnais, avant d’enchaîner quatre jours plus tard avec la Ligue des Champions. Le mardi 13 octobre à 18h45, le RC Lens accueillera en effet le Sporting CP. Cette succession de rendez-vous donnera rapidement de pression et un temps de préparation très court à la reprise après la coupure internationale.

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Le Racing abordera cette période avec une 15e place en championnat et une défaite contre l’AS Monaco (1-2), concédée lors du premier match de Yannick Cahuzac comme entraîneur principal. L’amical contre le Standard permettra donc au groupe présent à La Gaillette de préparer cette reprise avec plus de rigueur pour les prochaines échéances.