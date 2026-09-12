PSG : Ousmane Dembélé annonce la couleur sur sa prolongation

À la veille d’affronter le Stade Brestois avec le PSG en Ligue 1, Ousmane Dembélé a accordé une longue interview dans les colonnes de France Football. L’occasion pour le joueur de 29 ans d’évoquer sa prolongation de contrat annoncé avec le club de la capitale.

Ousmane Dembélé cash sur sa prolongation au PSG

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Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé est actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. À l’instar de Willian Pacho, Fabian Ruiz, Joao Neves, Senny Mayulu, Lucas Beraldo et l’entraîneur Luis Enrique, l’international français devrait lui aussi parapher un nouveau bail dans les jours ou semaines à venir. Pour France Football ce samedi, l’ancien ailier du Stade Rennais a été invité à répondre à une question concernant son avenir : a-t-on le droit de ne pas prolonger le contrat d’un Ballon d’Or ?

« De ne pas prolonger le contrat ? (Il sourit) Tu fais ce que tu veux. Après, c’est à l’entraîneur, au directeur sportif et au président de décider. Tu peux être Ballon d’Or, mais si on ne veut pas te prolonger ou si on veut te dire de partir du club, tu vas partir, mon coco », a commenté Ousmane Dembélé. Et le Paris SG a bien décidé de poursuivre l’aventure avec le natif de Vernon.

Les choses s’accélèrent pour la prolongation de Dembélé

Pas concerné par la vague des récentes prolongations de contrat du PSG, Ousmane Dembélé devrait cependant rapidement voir sa situation évoluer. D’après les informations du journal L’Équipe, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund pourrait voir sa prolongation de contrat avec le PSG rapidement être officialisée. Pour le quotidien sportif, Dembélé serait proche d’un accord avec la direction parisienne, puisque « l’optimisme est présent à tous les étages. »

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Actuellement sous contrat avec le club de la capitale encore pour deux ans, Ousmane Dembélé, déterminé à s’inscrire sur la durée avec les Rouge et Bleu, devrait signé son nouvel engagement jusqu’en juin 2030 ou jusqu’en juin 2031, selon le journaliste italien Nicolo Schira.