Accueil - Mercato OL - OL : Fonseca dans le viseur du Sporting, négociations en cours

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Paulo Fonseca pourrait quitter l’OL pour retrouver le championnat portugais, dix ans après son départ de Braga. Selon CNN Portugal, le Sporting CP a engagé des discussions avec l’entraîneur lyonnais et son entourage en vue d’une éventuelle succession de Rui Borges, dont l’avenir sur le banc lisboète reste incertain.

OL : Le Sporting prépare déjà l’après-Rui Borges avec Paulo Fonseca

L’avenir de Paulo Fonseca à l’OL pourrait évoluer de manière inattendue. Actuellement cinquième de Ligue 1 avec Lyon, le technicien de 53 ans figure parmi les principales options du Sporting CP pour prendre les commandes de l’équipe première. Selon CNN Portugal, des discussions ont déjà lieu entre les représentants du club lisboète et l’entraîneur portugais afin d’étudier les conditions d’un éventuel accord.

La direction présidée par Frédéric Varandas se prépare à un possible changement sur son banc. Rui Borges traverse une période compliquée après deux défaites à domicile contre le LASK Linz et l’Académico Viseu. Malgré sa victoire face à Casa Pia, le Sporting enchaîne les résultats irréguliers et ses dirigeants envisageraient désormais un changement d’entraîneur. La prochaine trêve internationale, après la journée de championnat prévue du 6 au 8 novembre, pourrait être l’occasion de faire avancer les discussions.

Un retour au Portugal qui correspond au projet sportif lisboète

Le profil de Paulo Fonseca répond à plusieurs attentes du Sporting. Le club recherche un entraîneur capable de faire progresser les jeunes joueurs, qui connaît bien le football portugais et possède une expérience des compétitions européennes.

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Sur ces différents points, le technicien lyonnais présente des arguments intéressants. Son parcours comprend notamment des passages à Paços de Ferreira, au Sporting Braga et au FC Porto. À l’étranger, il a également entraîné le Shakhtar Donetsk, l’AS Roma, Lille, l’AC Milan et désormais l’Olympique lyonnais.

Sa dernière expérience au Portugal remonte à 2016, année de son départ de Braga. Un retour dans son pays lui permettrait ainsi de retrouver un championnat qu’il connaît bien, après dix années passées à l’étranger.

La dette de Lyon pourrait faciliter les discussions

Un aspect financier pourrait également peser dans ce dossier. Paulo Fonseca est sous contrat avec l’OL jusqu’à la fin de la saison. Un départ avant cette échéance pourrait donc obliger le Sporting à négocier une indemnisation avec le club rhodanien. Mais le club portugais disposerait d’un autre argument dans ses discussions avec Lyon : une somme de plusieurs millions d’euros que lui devrait le club français.

Cette créance concerne le transfert d’Afonso Moreira à Lyon en 2025, pour deux millions d’euros. Le Sporting avait conservé 20 % sur une future indemnité de transfert de l’ailier portugais. Lors de son transfert au Bayer Leverkusen l’été dernier, pour 32 millions d’euros, cette clause devait permettre au club lisboète de récupérer plus de 5,5 millions d’euros. Selon CNN Portugal, Lyon n’aurait toujours pas versé cette somme. Elle pourrait donc être évoquée dans les discussions autour d’un éventuel départ de Fonseca.

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Pour l’OL, ce dossier mérite une attention particulière. Entre un entraîneur encore sous contrat, un club portugais intéressé et une dette qui resterait à régler, plusieurs points doivent être clarifiés avant d’envisager un départ. Les prochaines semaines pourraient apporter des réponses sur l’avenir de Paulo Fonseca, alors que le Sporting étudie déjà la possibilité de changer d’entraîneur.