Mercato OL : Loïs Openda, un transfert définitif déjà compromis ?

Loïs Openda s’est relancé à l’OL avec deux buts et une passe décisive en neuf apparitions, mais son prêt sans option d’achat pourrait rester sans suite à Lyon. Les difficultés financières du club rhodanien pourraient l’empêcher d’assumer le transfert et le salaire de l’attaquant belge.

Mercato OL : Pourquoi Loïs Openda pourrait-il quitter Lyon ?

Arrivé cet été en provenance de la Juventus, Loïs Openda commence à retrouver son efficacité sous le maillot lyonnais mais un transfert définitif semble impossible, selon Tuttomercatoweb. L’attaquant belge de 26 ans compte deux buts et une passe décisive en neuf matchs depuis le début de la saison, après un exercice 2025-2026 compliqué à Turin, marqué par seulement deux buts toutes compétitions confondues. Son retour en forme répond donc aux attentes de l’OL, qui espérait lui permettre de retrouver de la confiance et du temps de jeu.

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Mais le club lyonnais ne dispose d’aucune option d’achat dans l’accord conclu avec la Juventus. Openda a rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt payant estimé à 3,5 millions d’euros et doit, en l’état, retourner à Turin à l’issue de la saison. Lyon souhaiterait pourtant conserver l’ancien joueur du RC Lens, dorénavant mieux intégré dans le projet de Paulo Fonseca.

Pourquoi l’OL aurait-il du mal à financer le transfert d’Openda ?

La principale difficulté se situe sur le plan financier. D’après les informations de Tuttomercatoweb, Lyon rencontre « de sérieux problèmes financiers qui limitent sa capacité de dépense et pourrait ne pas être en mesure d’assumer à la fois l’indemnité de transfert d’Openda et son salaire. » Le site italien estime ainsi que les contraintes économiques de l’OL pourraient empêcher le club de transformer le prêt en transfert définitif.

Cette situation rappelle les conditions dans lesquelles l’attaquant a été recruté cet été. Lyon n’avait pas les moyens de s’engager immédiatement sur une opération définitive et a donc privilégié un prêt payant sans option d’achat. La formule permettait au club de bénéficier des services d’Openda sans supporter dès cet été le coût d’un transfert et de son salaire sur la durée. L’OL avait déjà dû vendre Malick Fofana pour équilibrer ses comptes lors du dernier mercato estival. Dans ce contexte, mobiliser plusieurs dizaines de millions d’euros pour un seul joueur constituerait une opération difficile à intégrer dans les paramètres actuels du club lyonnais.

Combien la Juventus pourrait-elle demander pour Loïs Openda ?

La Juventus conserve une marge de manœuvre importante sur le dossier. Le club turinois avait recruté Openda après son passage au RB Leipzig pour une opération pouvant atteindre environ 46 millions d’euros. Le retour en forme du Belge à Lyon pourrait désormais renforcer sa valeur sur le marché et Turin entend récupérer son joueur qui s’est relancé plutôt que de prolonger son prêt.

Tuttosport indiquait de son côté que la Juventus était disposée à négocier un transfert définitif. Le club italien ne fermerait donc pas la porte à un départ, mais Lyon devra disposer des ressources nécessaires pour répondre aux exigences turinoises et prendre en charge le salaire du joueur. La question du montant sera donc centrale si l’OL souhaite conserver Openda au-delà de juin 2027. Son expérience en Ligue 1, acquise avec le RC Lens, et son regain d’efficacité à Lyon pourraient également nourrir la concurrence autour de son profil au prochain mercato.

La Juventus acceptera-t-elle un nouveau prêt pour Openda ?

Cette solution ne semble toutefois pas privilégiée par le club italien. D’après Tuttomercatoweb, la Juventus ne veut pas entendre parler d’un second prêt et souhaite profiter de la saison lyonnaise d’Openda pour préparer la suite de son parcours. Turin espère notamment que l’attaquant poursuivra sa progression afin d’attirer des clubs européens lors du mercato estival 2027.

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L’OL se retrouve ainsi face à une équation difficile. Openda dispose encore de plusieurs mois pour confirmer son retour au premier plan, mais chaque nouvelle performance peut renforcer l’intérêt autour de lui. Dans le même temps, Lyon doit composer avec ses contraintes financières. Sans capacité de financement suffisante, le club rhodanien pourrait donc voir son avant-centre repartir à Turin ou dans un club qui aurait remplir les exigences financières de Juventus lors du mercato.

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