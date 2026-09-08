Mercato OL : Nicolas Tagliafico poussé vers la sortie ?

Nicolas Tagliafico pourrait encore quitter l’Olympique Lyonnais, alors que son transfert à l’Atlético de Madrid a échoué dans les dernières heures du mercato espagnol. L’OL reste à l’écoute d’offres pour le latéral argentin, notamment en Turquie et en Arabie Saoudite où le marché reste ouvert.

Mercato OL : Nicolas Tagliafico proche d’un départ

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Nicolas Tagliafico est finalement resté à Lyon après avoir été annoncé avec insistance sur le départ cet été. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam était notamment proche de rejoindre la Juventus Turin avant de se rapprocher de l’Atlético de Madrid. Son transfert chez les Colchoneros était même en bonne voie, mais l’opération a finalement capoté en raison des règles de plafonnement salarial imposées par la Liga.

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Mais, l’Atlético n’a pas réussi à rééquilibrer sa masse salariale à temps pour enregistrer l’arrivée du défenseur argentin. Une issue qui a laissé Tagliafico à l’OL, alors que le club rhodanien espérait pourtant trouver une solution pour son départ. Le latéral gauche a toutefois déjà rendu quelques services depuis le début de la saison. Revenu tardivement de la Coupe du monde, il a notamment profité de la blessure d’Abner et des débuts de Mohamed Ouédraogo pour retrouver du temps de jeu.

L’OL veut encore réduire sa masse salariale

Malgré l’échec de son transfert en Espagne, le dossier Tagliafico n’est pas totalement refermé. Voetbal International rapporte qu’un départ reste possible et que deux destinations demeurent ouvertes : la Turquie et l’Arabie Saoudite.

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L’Olympique Lyonnais aurait toujours intérêt à se séparer de son joueur, notamment en raison de son salaire. Tagliafico perçoit environ 220 000 euros par mois, ce qui en fait l’un des plus gros salaires de l’effectif lyonnais.

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Après plusieurs départs enregistrés cet été, le club cherche encore à alléger sa masse salariale. L’Argentin ne serait donc pas retenu en cas d’offre jugée correcte. Et si aucune solution n’est trouvée en septembre, son départ pourrait être repoussé à l’hiver.