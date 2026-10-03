OM : centre de formation classé 15e, Lassad Hasni répond aux critiques

La question de la formation à l’OM anime les débats ces derniers jours surtout que plusieurs jeunes gravitent autour de l’équipe première. Lassad Hasni, directeur l’académie marseillaise, a choisi de clarifier la situation et défendre le travail engagé.

OM : Lassad Hasni dévoile ses ambitions pour les jeunes

Il est directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille depuis et il compte défendre sa vision. Lassad Hasni a détaillé sa philosophie dans un entretien accordé à La Provence. Cet ancien professeur d’histoire-géographie devenu éducateur prône une approche très humaine du métier. Même si plusieurs jeunes ont encore du mal à se faire une place au sein du groupe professionnel.

Les cas Antoine Valero ou encore Milan Leccese animent parfois les débats. Mais Lassad Hasni rappelle la vocation première de la structure : alimenter l’équipe première. Le dirigeant marseillais explique : « notre objectif de résultat, au centre, c’est de former des footballeurs de haut niveau ».

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La passerelle vers les pros se construit donc étape par étape, avec un accompagnement mental, tactique et technique. Celui qu’on surnomme Titou plaide pour la patience. Car un Minot marseillais ne devient pas un joueur de Ligue 1 du jour au lendemain. Il faut éviter de brûler les étapes.

Ses indicateurs principaux à l’Olympique de Marseille

Le directeur de l’académie de l’OM.a aussi des échanges réguliers avec le staff de Bruno Genesio afin que formation et vestiaire professionnel avancent dans la même direction. Côté recrutement, les Phocéens cherchent surtout des profils capables de progresser, en regardant d’abord vers le Sud. Lassad Hasni n’esquive pas la question du classement.

🚨 Lassad Hasni, directeur du centre de formation de l'OM :



"Les jeunes ? Il n'y a pas de date de péremption sur un jeune.



Il y a des jeunes qui vont arriver tôt et d'autres à 21 ans. C'est normal.



J'ai l'impression qu'on est dans une conquête du jeune, comme si on faisait la… pic.twitter.com/B9SmRhmaov — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 3, 2026

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille n’occupe que la 15e place dans la hiérarchie établie par la FFF. Le directeur préfère toutefois mettre en avant d’autres indicateurs. Tels que le nombre d’internationaux, la présence de jeunes au contact des professionnels et une vision de la formation partagée dans tout le club marseillais. Une conviction que Hasni résumait déjà en ces termes : « si on forme de bons joueurs, on forme de meilleures équipes ».

Un écart à combler avec le Stade Rennais

Notons que l’Olympique de Marseille a un sérieux écart à combler avec le Stade Rennais. Le club breton a été sacré meilleur centre de formation de France pour la troisième année consécutive en 2025, avec une note de 4,6 sur 5, devant le PSG et Monaco Sa force repose sur la professionnalisation, les sélections nationales et la scolarité.

Le SRFC a toutefois reculé à la 4e place du dernier classement, son temps de jeu en équipe première restant limité. Même la référence nationale n’est donc pas à l’abri. Marseille part certes de bien plus loin, mais le club phocéen doit encore progresser sur les critères là où Rennes a bâti sa réputation sur la constance.

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Lassad Hasni avoue : « je rejoins mon président quand il dit que sur les infrastructures, l’OM doit s’améliorer » Reste à transformer ce discours en résultats concrets. Lassad Hasni se dit confiant. Le centre olympien devra clairement prouver, par davantage d’internationaux, de minutes chez les pros et d’infrastructures, que sa méthode porte ses fruits.