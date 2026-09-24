Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Antoine Valero sur les tablettes du RC Lens

L’OM pourrait bientôt devoir gérer un nouveau dossier sensible. Alors qu’Antoine Valero attend toujours sa première apparition avec l’équipe professionnelle, le jeune attaquant intéresse encore le Racing Club de Lens. Le club artésien avait déjà manifesté son intérêt l’été dernier et pourrait revenir à la charge si la situation du Marseillais n’évolue pas.

Mercato OM : Antoine Valero vers le RC Lens ?

L’OM s’enfonce. Le club accumule les déboires sur le terrain et en coulisses. Marseille vend pour survivre. Marseille dégraisse en urgence. Le prochain sur la liste pourrait être Antoine Valero, selon les informations de Foot Mercato.

L’été n’a apporté aucun renfort, zéro recrue. La direction phocéenne a choisi de liquider ses cadres aux salaires colossaux. Mason Greenwood est parti. Pierre-Emerick Aubameyang s’en est allé, tout comme Geronimo Rulli. Ce dégraissage massif laisse l’effectif exsangue, dépourvu de solutions tactiques et de leaders d’expérience.

À voir

Peur, sanctions, pression : l’OM a cassé ses propres joueurs

Sur le terrain, la punition tombe. Le bilan comptable fait froid dans le dos. Marseille enregistre une unique victoire en cinq journées de Ligue 1. Les Marseillais concèdent quatre revers consécutifs. L’OM pointe désormais à une catastrophique 17e place. L’entrée en Ligue Europa tourne à l’humiliation face au Besiktas, avec une lourde défaite quatre buts à un.

Lire aussi : OM : La date de retour de Kondogbia et Nnadi est enfin connue

Ce marasme sportif fragilise la position de Bruno Genesio. Le poste de l’entraîneur est menacé. Toutefois, il refuse de démissionner et se dit prêt à faire avec les moyens dont il dispose. En paraphant son bail, il ne s’attendait du tout pas à une telle situation à Marseille. Le club phocéen est dans la zone rouge avant cette trêve internationale.

Antoine Valero sur le départ ?

La crise s’aggrave encore avec le cas d’Antoine Valero. Ce jeune attaquant de 18 ans s’interroge sur son avenir au club. Le minot brille avec l’équipe réserve en National 2, où il inscrit deux buts en trois matchs. Valero espérait profiter des nombreux départs pour intégrer le groupe pro. Mais Bruno Genesio l’ignore. L’entraîneur semble fermer la porte à la jeunesse marseillaise.

À voir

FC Nantes : Le calvaire continue pour Matthis Abline après son départ

Lire aussi : OM : Le gros salaire de Bruno Genesio bloque son départ ?

Cette situation agace le joueur, désireux de fouler enfin les pelouses professionnelles. La saison dernière restera un chef-d’œuvre individuel pour le crack. Valero avait empilé 23 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues. L’avant-centre avait martyrisé les défenses en championnat U19 avec 15 réalisations. Le minot s’était aussi illustré en Youth League, marquant deux fois en quatre apparitions. Ce bilan remarquable réclamait une promotion. Le statut de la pépite reste pourtant inchangé.

Le Racing Club de Lens cible Antoine Valero ?

L’attaquant refuse de signer son premier contrat pro sans garanties sportives solides. Engagé par un bail aspirant jusqu’en juin 2028, le natif de Marseille envisage un départ précipité. Si sa situation reste bloquée, le joueur pliera bagage. Cette situation réjouit les prétendants, qui observent la situation avec une attention grandissante.

Le Racing Club de Lens surveille attentivement la pépite phocéenne. Déjà positionnés l’été dernier, les Sang et Or reviennent à la charge. Le club nordiste a reconstruit son secteur offensif en recrutant Franjo Ivanovic à l’été 2026. Lens souhaite encore renforcer son attaque avec ce talent marseillais.

À voir

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul dans le viseur du PSG

Vous voulez d’autres articles de l’OM ?

OM : La DNLH prépare un dispositif exceptionnel pour l’Olympiakos

OM : Marseille craint le pire pour Cornelius, blessé avec le Canada

À voir

AS Monaco : Brunner suspendu deux matchs fermes après Strasbourg

Pour l’OM, le dossier mérite donc une attention particulière. Marseille devra déterminer rapidement quelle place il souhaite accorder à son jeune attaquant. Car si Antoine Valero ne parvient toujours pas à se rapprocher de l’équipe première, Lens pourrait tenter de profiter de cette situation pour avancer ses pions. Les Sang et Or pourraient le convaincre en lui promettant un bon temps de jeu. L’OM se retrouve donc sous pression et risque de perdre l’un de ses plus grands espoirs au profit du club artésien.