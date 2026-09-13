Accueil - OM - OM : Benatia assume son mercato raté à 100M€ et les gros salaires

Mehdi Benatia est revenu sur son passage à l’OM et sur le mercato qui devait permettre au club de viser le haut du classement. L’ancien dirigeant marseillais reconnaît une erreur collective après une saison terminée à la cinquième place, tout en assumant les choix financiers effectués.

‎‎OM : Mehdi Benatia ne contourne plus le sujet

La suite après cette publicité

‎‎Plusieurs mois après son départ de l’OM, Mehdi Benatia a choisi de regarder son bilan dans les yeux. Désormais consultant pour Canal+, l’ancien responsable du secteur sportif marseillais s’est exprimé sur le plateau du Canal Football Club, revenant notamment sur une saison qui devait conduire Marseille vers une nouvelle qualification en Ligue des champions.

Lire aussi : OM : Suspicion autour de Benatia, les révélations fusent !

‎‎Son constat est sans détour : « On s’est plantés. La vérité, c’est qu’on s’est plantés, tu as fini 5e de Ligue 1 et tu n’as pas ramené cette qualification en Ligue des champions. » Une reconnaissance claire de l’échec, alors que l’OM avait construit une équipe avec l’ambition affichée de rivaliser avec les meilleures formations françaises.‎

À voir

RC Lens : Dino Topmöller lance un message fort à sa direction

‎Mais Benatia refuse l’idée d’avoir travaillé à moitié. « Du premier au dernier jour, j’ai tout donné. Je peux me regarder dans une glace, je n’ai jamais triché pour ce club », a-t-il clarifié. Une défense personnelle qui accompagne donc son mea culpa collectif.

‎‎Près de 100 millions d’euros et une stratégie assumée

‎‎Le débat ne pouvait évidemment pas éviter la question du mercato. L’OM avait consacré près de 100 millions d’euros aux transferts lors de l’été 2025, tout en accordant plusieurs rémunérations particulièrement élevées à des joueurs expérimentés. Une stratégie destinée à accélérer immédiatement la progression sportive du club.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Benatia prêt à trahir Marseille !

‎‎Benatia ne renie pas cette logique. « Si tu veux titiller le PSG, faire des matchs comme le Real, gagner contre le PSG, t’assurer une deuxième place, surtout à l’OM, tu te dois de ramener un mix de joueurs expérimentés, ce qui n’est pas donné, et des joueurs de qualité », a expliqué le Marocain. Son raisonnement est simple : pour viser très haut, Marseille devait accepter une masse salariale à la hauteur de ses ambitions.

‎‎Les chiffres donnent une idée du pari. Pierre-Emile Højbjerg était annoncé autour de 500 000 euros mensuels, tandis que Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood se situaient autour de 450 000 euros. Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang complétaient cette liste avec des rémunérations annoncées respectivement à environ 400 000 et 350 000 euros.

‎‎Le prix d’une saison sans Ligue des champions

‎‎La cinquième place finale a toutefois changé brutalement la donne. Sans qualification pour la Ligue des champions, l’OM a dû réduire ses ambitions financières lors de l’été 2026. Le contraste est saisissant : après un marché proche des 100 millions d’euros l’année précédente, Marseille n’a recruté aucun joueur lors du dernier mercato estival.‎

À voir

OM : Bixente Lizarazu très lucide sur la situation du club !

Lire aussi : Grosse pression sur Franck McCourt, l’OM bientôt vendu ?

‎Cette évolution constitue le véritable contexte du dossier Benatia. Le problème n’était donc pas seulement de savoir si les joueurs recrutés étaient bons ou mauvais. Il fallait aussi mesurer le coût d’une stratégie construite autour d’une qualification européenne qui n’est finalement jamais arrivée. À Marseille, l’addition sportive s’est transformée en contrainte économique.

‎‎Le mea culpa de Benatia suffit-il à solder l’addition ?

‎‎Mehdi Benatia assume aujourd’hui une partie du constat, mais son discours révèle surtout un choix stratégique. Marseille voulait accélérer. Le club a investi lourdement, misé sur l’expérience et accepté une masse salariale importante pour tenter de s’installer derrière le PSG. Sur le papier, la logique pouvait se défendre.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Bixente Lizarazu très lucide sur la situation du club !

Ça chauffe à l’OM : Genesio attaque publiquement McCourt !

À voir

PSG Mercato: Le Barça prépare son offensive pour Fabian Ruiz

‎‎Le problème est venu de l’écart entre l’ambition et le résultat. Une cinquième place suffit à faire basculer tout un modèle lorsque celui-ci repose sur une qualification en Ligue des champions. Le prochain chapitre de l’OM, désormais dirigé sportivement par Grégory Lorenzi, devra donc composer avec cet héritage et démontrer qu’une équipe ambitieuse peut aussi rester financièrement maîtrisée.