‎Haise métamorphose le Stade Rennais, la claque pour Beye

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Le Stade Rennais n’est plus reconnaissable. En quelques semaines, Franck Haise a transformé une équipe en doute en machine à gagner, ce qui expose brutalement les limites de l’ère Habib Beye.
Le Stade Rennais change de dimension sous Haise
Le virage est saisissant. Là où le Stade Rennais avançait à tâtons, le club breton impose désormais son tempo avec une autorité retrouvée. La récente victoire contre Angers n’a rien d’un feu de paille : elle confirme une tendance claire, presque clinique, dans la gestion des moments clés.
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Plus qu’une série, c’est une signature. Cinq succès en sept rencontres, un rythme de candidat européen, et surtout une capacité nouvelle à faire basculer les matches sans nécessairement écraser l’adversaire. Le Stade Rennais ne joue plus pour survivre, il joue pour dominer.
Une révolution tactique et mentale
L’apport de Franck Haise ne se limite pas à des choix de système. Il a redonné une colonne vertébrale à une équipe qui en manquait cruellement. Bloc resserré, transitions rapides, verticalité assumée : Rennes a retrouvé une identité claire. Mais le véritable basculement est psychologique. Les mêmes joueurs, auparavant hésitants, prennent désormais des initiatives.À voirOM : Il claque la porte à Marseille et fracasse la direction
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Cette libération offensive se traduit par une statistique frappante : 18 buts inscrits depuis le changement de staff, soit l’une des meilleures attaques du championnat sur la période. Ce chiffre répond confirme que le changement d’entraîneur a été décisif. Il a permis d’exploiter un potentiel jusque-là sous-utilisé.
Beye face à un contraste brutal
Pour Habib Beye, l’observation est forcément amère. Le technicien, aujourd’hui lié à l’Olympique de Marseille, voit à distance un collectif qu’il n’avait pas réussi à faire pleinement fonctionner. Le contraste ne se limite pas aux résultats. Il touche à l’essence même du jeu : fluidité des circuits, efficacité dans les zones décisives, confiance collective.
Là où le Stade Rennais semblait parfois stérile, il est devenu imprévisible. Ce face-à-face indirect nourrit une lecture stratégique : dans le football moderne, l’adhésion à un projet de jeu compte autant que sa qualité intrinsèque. Le plus impressionnant reste peut-être ailleurs. Revenu à deux points de Marseille, le SRFC s’invite pleinement dans la course au podium.
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Une dynamique qui change la hiérarchie et redistribue les cartes. Avec Franck Haise, le Stade Rennais ne se contente plus d’exister : il ambitionne. Et à ce rythme, la claque infligée à l’ère Habib Beye pourrait bien devenir l’un des tournants majeurs de cette saison de Ligue 1.