‎Haise métamorphose le Stade Rennais, la claque pour Beye

‎‎Le Stade Rennais n’est plus reconnaissable. En quelques semaines, Franck Haise a transformé une équipe en doute en machine à gagner, ce qui expose brutalement les limites de l’ère Habib Beye.

‎Le Stade Rennais change de dimension sous Haise

‎Le virage est saisissant. Là où le Stade Rennais avançait à tâtons, le club breton impose désormais son tempo avec une autorité retrouvée. La récente victoire contre Angers n’a rien d’un feu de paille : elle confirme une tendance claire, presque clinique, dans la gestion des moments clés.

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‎Plus qu’une série, c’est une signature. Cinq succès en sept rencontres, un rythme de candidat européen, et surtout une capacité nouvelle à faire basculer les matches sans nécessairement écraser l’adversaire. Le Stade Rennais ne joue plus pour survivre, il joue pour dominer.

‎Une révolution tactique et mentale

‎L’apport de Franck Haise ne se limite pas à des choix de système. Il a redonné une colonne vertébrale à une équipe qui en manquait cruellement. Bloc resserré, transitions rapides, verticalité assumée : Rennes a retrouvé une identité claire. ‎Mais le véritable basculement est psychologique. Les mêmes joueurs, auparavant hésitants, prennent désormais des initiatives.

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Cette libération offensive se traduit par une statistique frappante : 18 buts inscrits depuis le changement de staff, soit l’une des meilleures attaques du championnat sur la période. ‎Ce chiffre répond confirme que le changement d’entraîneur a été décisif. Il a permis d’exploiter un potentiel jusque-là sous-utilisé.

‎Beye face à un contraste brutal

‎Pour Habib Beye, l’observation est forcément amère. Le technicien, aujourd’hui lié à l’Olympique de Marseille, voit à distance un collectif qu’il n’avait pas réussi à faire pleinement fonctionner. ‎Le contraste ne se limite pas aux résultats. Il touche à l’essence même du jeu : fluidité des circuits, efficacité dans les zones décisives, confiance collective.

Là où le Stade Rennais semblait parfois stérile, il est devenu imprévisible. ‎Ce face-à-face indirect nourrit une lecture stratégique : dans le football moderne, l’adhésion à un projet de jeu compte autant que sa qualité intrinsèque. ‎Le plus impressionnant reste peut-être ailleurs. Revenu à deux points de Marseille, le SRFC s’invite pleinement dans la course au podium.

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Une dynamique qui change la hiérarchie et redistribue les cartes. ‎Avec Franck Haise, le Stade Rennais ne se contente plus d’exister : il ambitionne. Et à ce rythme, la claque infligée à l’ère Habib Beye pourrait bien devenir l’un des tournants majeurs de cette saison de Ligue 1.