Accueil - Mercato OM - OM-Olympiakos : Le groupe de Bruno Genesio avec deux absents

Bruno Genesio a convoqué 23 joueurs pour le choc de ce soir entre l’OM et l’Olympiakos. Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg sont forfaits. Tandis que Tadjidine Mmadi est retour pour ce match de Ligue Europa.

OM : Genesio doit composer sans Cornelius et Hojbjerg face à l’Olympiakos

Bruno Genesio a un défi à relever ce jeudi soir au Vélodrome. L’Olympique de Marseille tentera de vaincre l’Olympiakos en Ligue Europa. L’entraîneur marseillais a fait appel un commando de 23 joueurs en vue d’arracher la victoire. Deux cadres sont absents du groupe.

Derek Cornelius est victime d’une grave blessure à la hanche. Le défenseur central canadien sera éloigné des terrains pendant trois mois. Son retour à la compétition est prévue l’année prochain. Pierre-Emile Hojbjerg poursuit lui aussi sa récupération après une blessure musculaire. Le milieu de terrain danois est forfait pour ce choc. Cette double absence ne surprend personne.

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Même si elle prive l’entraîneur Bruno Genesio d’une solution en défense centrale et d’un élément clé dans son entrejeu. Une bonne nouvelle vient toutefois tempérer ces indisponibilités. Tadjidine Mmadi est sorti de l’infirmerie phocéenne.

Mmadi de retour, le reste de l’effectif disponible

Tadjidine Mmadi a été touché avec l’équipe de France U20 lors de la trêve internationale. Le jeune joueur n’avait pas pu participer au déplacement à Troyes dimanche dernier. Le doute planait donc sur sa présence lors de la réception de l’Olympique de Marseille. Mais le milieu offensif de 19 ans refait son apparition dans la liste des joueurs retenu par Bruno Genesio.

Son retour offre une option supplémentaire à l’entraîneur marseillais. Sa présence dans le groupe donne de la profondeur à l’effectif et laisse davantage de choix à Genesio pour bâtir son onze de départ. Reste à savoir si Tadjidine Mmadi aura du temps de jeu ce soir au Vélodrome. La décision sera connu dans les prochaines heures.

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Bruno Genesio peut s’appuyer sur tous les autres joueurs retenus pour ce rendez-vous européen. Timothy Weah, Amine Gouiri ou encore Amine Harit sont bel et bien opérationnels.

Une deuxième victoire attendue à l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille n’a déjà plus vraiment droit à l’erreur. Le club avait été lourdement battu à Besiktas (4-1) lors de son entrée en lice en Ligue Europa. Ce revers pèse sur le classement. Les Marseillais sont donc à la recherche de leurs trois premiers points européens de la saison. Ils comptent sur leur public pour y parvenir.

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La victoire obtenue sur la pelouse de Troyes (0-2) en Ligue 1 a fait du bien au moral. Bruno Genesio et ses hommes espèrent désormais confirmer ce regain de forme face au club grec. Marseille sait aussi qu’un nouveau revers à domicile pourrait raviver les tensions.

Voici le groupe retenu par Bruno Genesio :

Gardiens : De Lange, Van Neck, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Koum, Meïté, Weah

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi

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Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixao