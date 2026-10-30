Accueil - PSG mercato - Ligue 1 : Grâce à Hakimi, le PSG étrille Le Havre et garde la tête

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Grâce notamment à un triplé d’Achraf Hakimi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Havre (1-5), ce vendredi soir, en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Le club de la capitale consolide sa place en tête du classement.

Havre – PSG : Triplé pour Hakimi, Godts encore buteur

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain affrontait Le Havre au stade Océane pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Grâce à un Achraf Hakimi XXL, l’équipe de Luis Enrique a surclassé la lanterne rouge du championnat (5-1). Avant de retrouver la Ligue des champions mardi prochain contre Villarreal, le PSG devait bien négocier son match de Ligue 1 face au Havre.

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Le PSG a eu peur pendant huit minutes, puisque c’est Josh Maja qui a ouvert la marque pour la lanterne rouge (1-0, 18e). Mais, vexé, le PSG se réveillait et roulait ensuite sur le club doyen, grâce d’abord à Mika Godts (1-1,26), auteur de son deuxième but en deux matchs, puis un triplé historique d’Achraf Hakimi (28e,55e,69e) Il s’agit là du premier triplé du défenseur international marocain dans toute sa carrière.

Enfin, Senny Mayulu y allait aussi de son but (62e). Pour cette rencontre contre la lanterne rouge du championnat, le double champion d’Europe en titre devait toujours composer sans plusieurs de ses joueurs cadres tels que Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Face à cette situation, l’entraîneur parisien a décidé de procéder à une large revue d’effectif, avec notamment les titularisations de Lucas Digne, Mika Godts, Dro Fernandez et Senny Mayulu.

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Après son bon match face à Lyon, Mika Godts marque de nouveau face aux Havrais, en égalisant en première mi-temps et en se montrant constamment dangereux, par ses dribbles et ses passes tranchantes. Il offre aussi une passe décisive à Achraf Hakimi pour le triplé du Marocain. Cette montée en puissance est de bon augure pour la suite de la saison.

Avec ce large succès, le Paris Saint-Germain est certain d’accroître son avance sur le deuxième, puisque dans le même temps le Stade Rennais a été corrigé à Nice. Si Hakimi a été l’homme fort pour le PSG, c’est Elye Wahi qui a été le bourreau du club breton. En signant un triplé, dont deux buts sur penalty, l’attaquant international ivoirien a confirmé sa forme du moment, tout comme celle de l’OGC Nice.

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En, le club azuréen enregistre contre le Stade Rennais sa quatrième victoire en cinq matchs de Ligue 1 et remonte à la 7e place du classement. Pour l’équipe de Franck Haise, c’est un vrai coup d’arrêt après le succès face à Strasbourg le week-end dernier.