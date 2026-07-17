Mercato PSG : Le Bayern prêt à dégainer pour Zaïre-Emery ?

Considéré comme intouchable aux yeux des dirigeants du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait toutefois faire l’objet d’une offensive d’envergure de la part du Bayern Munich à l’avenir. Explications.

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Malgré des prestations exceptionnelles la saison dernière, Warren Zaïre-Emery n’est pas encore considéré comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Une situation qui pourrait passer le milieu de terrain de 20 ans à quitter le Paris Saint-Germain.

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Si une telle situation se présentait, Willy Sagnol pense que Zaïre-Emery serait parfait pour le Bayern Munich. L’ancien international français exhorte même le club allemand à passer à l’action dès que possible pour recruter le titi parisien.

Dans une interview accordée à Sport Bild, Sagnol a notamment déclaré : « je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Son style de jeu est très typique du Bayern. Il a un excellent caractère, il travaille dur et il a beaucoup progressé en tant que joueur. (…) S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait vouloir changer de club. Cependant, il coûterait très cher. » Mais déloger le natif de Montreuil de Paris ne sera pas une mince affaire.

Warren Zaïre-Emery veut faire toute sa carrière au Paris SG

Profitant d’un entretien accordé à Téléfoot il y a quelques mois, Warren Zaïre-Emery avait laissé entendre qu’il se verrait bien faire toute sa carrière dans son club formateur. Épanoui à Paris et sous contrat jusqu’en juin 2029, avec une année supplémentaire en option, le jeune international français a affiché son souhait de battre le record de longévité de son capitaine Marquinhos sous les couleurs Rouge et Bleu.

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« Faire toute ma carrière au PSG ? Franchement moi, si tout se passe bien et que tout va dans le bon sens, ça serait une fierté. Aujourd’hui, j’ai l’objectif de dépasser Marquinhos et les 500 matchs (523, ndlr). Dans le vestiaire, on en rigole, car je n’arrête pas d’enchaîner et il me dit que je vais battre son record l’année prochaine, alors que c’est impossible. Si ça me motive ? Oui, tous les records sont des objectifs.

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Faire toute ma carrière ici, ça serait avec plaisir », a affirmé Zaïre-Emery, qui compte déjà 183 rencontres avec le Paris Saint-Germain.

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