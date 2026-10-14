Accueil - PSG mercato - PSG : Une réunion décisive pour l’avenir du Parc des Princes

L’avenir du Parc des Princes revient sur la table. Le PSG doit franchir une nouvelle étape dans le dossier de son stade historique lors d’une réunion programmée le vendredi 16 octobre 2026 entre les différentes parties prenantes. Ce rendez-vous doit permettre de poursuivre les discussions, alors que la question de l’avenir du Parc des Princes reste au cœur des enjeux du club parisien.

PSG : Le 16 octobre, un rendez-vous qui peut faire bouger les lignes

Le PSG restera-t-il au Parc des Princes ou poursuivra-t-il son projet de construction d’un nouveau stade ?. Dans un message publié sur son compte X, David Alphand a annoncé la tenue d’une réunion importante le 16 octobre entre les acteurs concernés par ce dossier sensible. L’élu a également insisté sur la place du public dans les discussions.

« La voix des supporters doit aussi être entendue », a-t-il indiqué. Une déclaration qui rappelle que le stade ne représente pas seulement un équipement sportif, mais aussi un lieu chargé d’histoire et d’attachement pour les supporters parisiens. Cette rencontre intervient alors que le PSG cherche toujours une solution pour son futur stade.

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Le club souhaite disposer d’une enceinte capable de répondre à ses ambitions sportives et économiques. Toutefois, aucune annonce officielle ne permet, à ce stade, d’affirmer que la réunion débouchera sur un accord définitif. Les échanges doivent encore préciser les possibilités envisageables et les conditions nécessaires à leur mise en œuvre.

Le Parc des Princes peut-il encore convaincre le PSG ?

Le maintien au Parc des Princes, l’enceinte historique, reste une possibilité, à condition notamment que le club puisse en devenir propriétaire et engager des travaux importants. Selon le projet évoqué, la capacité du stade pourrait passer d’environ 48 000 à près de 70 000 places.

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Une évolution majeure qui nécessiterait une transformation conséquente du site et de ses abords, dans un environnement urbain où les contraintes sont nombreuses. En parallèle, les pistes de Massy et de Poissy demeurent associées aux réflexions sur la construction d’un nouveau stade.

Le choix ne se limite donc pas à une question sentimentale. Il engage aussi des considérations foncières, financières, logistiques et politiques. Pour le Paris SG, l’enjeu consiste à trouver une enceinte adaptée à son développement sans négliger les contraintes liées à chaque scénario.

Pourquoi les supporters veulent-ils peser dans la décision ?

Le Parc des Princes occupe une place particulière dans l’identité du Paris Saint-Germain. Les tribunes, les chants et les grandes soirées européennes ont contribué à façonner la mémoire collective du club. Un éventuel départ ne serait donc pas une simple opération immobilière.

Il modifierait aussi le rapport entre le PSG et une partie de son public. En demandant que la voix des supporters soit entendue, David Alphand place cette dimension au cœur du débat. Quelle forme cette consultation pourrait prendre et quelle influence elle aurait sur la décision finale ?

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La réunion du 16 octobre constitue une échéance importante, mais elle ne garantit ni le maintien au Parc des Princes ni le choix d’un nouveau site. Pour les supporters, l’espoir est désormais de voir les discussions apporter davantage de clarté à un dossier qui engage l’avenir du club.