Accueil - OM - OM : La réplique de Genesio à Luis Enrique avant le Classique

À la veille du Classique entre l’OM et le PSG, Bruno Genesio a répondu aux propos de Luis Enrique sur son homologue marseillais, dans un échange marqué par l’ironie et le respect. Le technicien marseillais a également évoqué les difficultés de son équipe avant la réception du champion d’Europe, programmée dimanche au Vélodrome.

OM-PSG : Luis Enrique tend une perche, Genesio la saisit ?

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À l’origine de cette séquence, une déclaration de Luis Enrique au cours de sa conférence de presse du vendredi, relayé sur le site du PSG. Interrogé sur Bruno Genesio, l’entraîneur du Paris SG avait d’abord salué les qualités de son confrère avant de corriger sa propre formule avec un sourire.

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Luis Enrique a d’abord déclaré qu’il n’a pas de message avant de poursuivre : « C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît. Il a un grand niveau », lors de sa conférence de presse. Il précise ensuite qu’il ne pouvait évidemment pas souhaiter le meilleur au coach de l’OM avant le Classique. Une petite maladresse verbale qui a rapidement pris une autre dimension à l’approche du choc du Vélodrome.

Quelle réponse pouvait donner Bruno Genesio ?

Bruno Genesio n’a pas cherché à transformer cette séquence en duel verbal. Sa réponse, au contraire, s’est voulue légère. Il a d’abord répondu : « Je n’ai pas de message ». Le technicien phocéen a rebondi , avant de rebondir sur le palmarès européen de Luis Enrique en déclarant : « Arriver à gagner deux Ligues des Champions de suite est très difficile. Je n’ai pas de conseil à lui donner. »

Le technicien marseillais a ensuite retourné la situation avec une pointe d’humour : « Qu’il reste comme il est, notamment en conférence de presse parce qu’il me fait bien plaisir. » Bruno Genesio a également repris la remarque de son adversaire sur le futur champion : « Il a dit qu’il est prêt à parier sur le futur champion, donc je suis assez d’accord avec lui », tout en rappelant que le PSG avait connu un début de championnat poussif.

Pourquoi le Classique dépasse-t-il cette petite passe d’armes ?

Derrière les sourires, l’enjeu est beaucoup plus lourd pour Marseille. L’OM arrive à ce rendez-vous après quatre défaites consécutives et doit retrouver rapidement de la solidité face à un PSG attendu au niveau de ses prestations européennes. Genesio estime d’ailleurs que son équipe devra considérablement hausser son niveau pour rivaliser.

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« Demain, je sais que ce sera la vraie équipe du PSG qu’on verra, celle de la Ligue des Champions », a-t-il expliqué. Le coach marseillais refuse donc de se laisser tromper par les premiers résultats parisiens et préfère préparer ses joueurs à une opposition particulièrement exigeante.

Quels leviers Genesio veut-il activer au Vélodrome ?

Pour Bruno Genesio, la solution passe notamment par la fierté collective. Il rappelle que l’OM a déjà montré, contre Rennes et Besiktas, qu’il pouvait tenir tête à des adversaires de qualité pendant une grande partie d’une rencontre. « J’ai une équipe qui a de la fierté, de l’orgueil. Si on est capable de le faire, on est capable d’inquiéter ce PSG à domicile », a-t-il rappelé.

Le technicien a aussi identifié plusieurs difficultés à corriger. La gestion des fins de match, l’adaptation de certains joueurs au très haut niveau et l’aspect mental figurent parmi ses préoccupations. Selon lui, le moindre événement contraire peut provoquer de la précipitation et déséquilibrer son équipe.

Le Vélodrome peut-il encore jouer son rôle ?

Le contexte populaire ajoute une autre pression sur l’OM. Alors que l’ambiance autour du club s’est tendue après cette série négative, Genesio dit comprendre la frustration des supporters. Il leur reconnaît même une patience importante dans une période compliquée.

« Je comprends la colère des supporters », a déclaré l’entraîneur marseillais, avant d’ajouter : « Je sais ce que c’est que d’être supporter. On est les premiers touchés. » Cette relation avec le public pourrait peser dimanche, dans un Vélodrome où l’OM devra trouver des ressources supplémentaires.

Genesio préfère le terrain aux mots ?

Cette conférence de presse dessine finalement une ligne claire. Bruno Genesio ne cherche pas à répondre à Luis Enrique par une provocation ou une surenchère médiatique. Il utilise l’échange pour remettre le Classique à sa véritable place : celle d’un rendez-vous où Marseille devra démontrer qu’il peut hausser son niveau lorsqu’une grande affiche l’exige.

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Le souvenir de son expérience avec Lyon contre Manchester City nourrit aussi son discours. « C’est ce qui fait le charme du foot », a-t-il rappelé. Dimanche, les mots laisseront donc place au terrain. Et pour l’OM, la question sera surtout de savoir si cette fameuse fierté évoquée par Genesio suffira à perturber le PSG.