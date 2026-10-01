Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : 70 M€, Enrique écarte Gavi et Baldé pour Eric Garcia

Luis Enrique aurait demandé au PSG de se positionner sur Eric Garcia, alors que les noms de Gavi et Alejandro Baldé ont récemment été liés au club. Le Paris SG préparerait une offre pouvant atteindre 70 millions d’euros pour le défenseur du FC Barcelone.

Mercato PSG : Pourquoi Luis Enrique aurait-il changé de priorité au Barça ?

Luis Enrique attend encore des renforts et se veut toujours aussi exigeant. L’entraîneur du PSG aurait identifié Eric Garcia comme une piste prioritaire pour renforcer la défense. Le média espagnol El Nacional avance même que Paris pourrait envisager une proposition de 70 millions d’euros pour convaincre le FC Barcelone.

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Une opération qui, si elle se confirme, aurait de quoi faire tousser quelques dirigeants catalans. Le choix est d’autant plus intéressant que Luis Enrique connaît parfaitement les trois joueurs concernés. Gavi, Baldé et Eric Garcia ont tous été intégrés à la sélection espagnole sous son mandat, et les trois figuraient dans le groupe retenu pour la Coupe du monde 2022.

Eric Garcia, pourquoi séduit-il davantage Luis Enrique ?

L’ancien sélectionneur espagnol aurait surtout été convaincu par la polyvalence d’Eric Garcia. Le défenseur de Martorell peut évoluer dans l’axe, sur un côté ou plus haut au milieu, un profil particulièrement précieux pour un entraîneur qui demande à ses joueurs de pouvoir changer de rôle au cours d’un même match.

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Cette capacité d’adaptation semble avoir pesé dans les préférences attribuées à Luis Enrique. Le contexte barcelonais renforce toutefois la difficulté du dossier. Le défenseur international continue d’être un élément clé pour le Barça aux côtés notamment de Jules Koundé, Pau Cubarsí et Andreas Christensen.

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Hansi Flick compterait fortement sur lui, ce qui rendrait un départ loin d’être automatique. « Le PSG prévoit une offre massive de 70 millions d’euros », en présentant l’opération comme une volonté parisienne de passer rapidement à l’action.

70 millions d’euros peuvent-ils vraiment faire bouger le Barça ?

La somme évoquée change évidemment la dimension du dossier. 70 millions d’euros représenteraient une proposition importante pour un défenseur de 25 ans, mais le montant ne garantit en rien l’ouverture de négociations. Eric Garcia dispose encore de plusieurs années de contrat avec le Barça et sa valeur marchande était estimée à environ 40 millions d’euros par Transfermarkt.

Surtout, le problème du PSG n’est pas seulement financier. Barcelone doit également mesurer le coût sportif d’une éventuelle séparation avec un joueur capable de couvrir plusieurs postes. Pour l’heure, difficile de deviner le désir d’un départ du défenseur espagnol de 25 ans et si le Parisien Saint-Germain voudra vraiment sortir autant d’argent pour se l’offrir.

Quel rôle Eric Garcia pourrait-il jouer à Paris ?

L’intérêt parisien possède néanmoins une certaine logique sportive. Dans un effectif où la polyvalence défensive est recherchée, Eric Garcia pourrait offrir une solution supplémentaire dans l’axe tout en permettant à Luis Enrique de modifier son organisation sans multiplier les changements de joueurs.

Son expérience du football espagnol et européen constitue également un élément supplémentaire dans l’équation. Le dossier reste cependant suspendu à la position du Barça. Le club catalan présente actuellement Garcia dans son effectif professionnel, tandis que les informations publiées sur le mercato indiquent que Flick ne souhaiterait pas perdre cet élément.

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Autrement dit, 70 millions d’euros pourraient lancer une discussion, mais pas nécessairement la conclure. Et pour le PSG, le prochain mouvement sera donc particulièrement surveillé . Entre une cible clairement identifiée et un transfert réellement réalisable, le mercato sait encore réserver quelques dribbles dont il a le secret.