Accueil - PSG mercato - PSG : Bonne nouvelle ! Khvicha Kvaratskhelia opéré avec succès

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Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mardi passé, lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2), à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia a pu être opéré et sa rééducation va débuter.

« Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès »

Dans un bref point médical publié ce mardi après-midi, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Khvicha Kvaratskhelia après son opération. Victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la rencontre de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, mardi dernier, l’attaquant de 25 ans va être éloigné des terrains durant de longs mois.

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Comme prévu, l’international géorgien s’est rendu au Qatar en ce début de semaine pour se faire opérer. Opération qui a été réalisée avec succès comme l’indique le PSG dans son communiqué. Place désormais à la rééducation pour le numéro 7 du club de la capitale française.

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« Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à l’hôpital ASPETAR de Doha, Qatar. Il va désormais débuter sa rééducation », écrit le leader du championnat de Ligue 1.

Un long chemin commence désormais pour Khvicha Kvaratskhelia. Selon plusieurs spécialistes, l’ancien ailier du Napoli devrait observer une période d’indisponibilité de six mois. Ce qui signifie que sa saison est quasiment terminée. Luis Enrique va devoir faire sans l’un de ses facteurs X en Ligue des Champions. Parfois moribond en Ligue 1, Kvara a tout simplement été élu meilleur joueur de la dernière édition européenne.

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Malheureusement pour lui, sa plus grande épreuve a également commencé lors d’une rencontre de Champions League contre le Barça de Lamine Yamal. Absent au Ballon d’Or 2026, où il a fini sixième, l’attaquant du Paris SG va désormais pouvoir entamer sa longue phase de rééducation. Mais c’est déjà une bonne nouvelle, puisqu’il n’y a pas de complication pour Kvaratskhelia. Important dans le jeu du PSG, l’attaquant géorgien ne sera pas forcément remplacé lors du prochain mercato hivernal.

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Récemment interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a clairement avoué qu’il ne compte « pas spécialement » recruter un nouveau pour compenser l’absence de Kvaratskhelia, dont le contrat court jusqu’en juin 2029.