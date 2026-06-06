Le PSG prend une décision radicale pour Matvey Safonov

‎Matvey Safonov a bien changé de statut au PSG. Après plusieurs mois de concurrence et de doutes, le club de la capitale aurait tranché en faveur du portier russe pour occuper le rôle de numéro un la saison prochaine.

‎PSG : Safonov, la montée en puissance qui a tout changé

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‎L’été dernier, les regards étaient principalement tournés vers Lucas Chevalier. Recruté pour environ 40 millions d’euros en provenance du LOSC, l’international français apparaissait comme le successeur naturel de Gianluigi Donnarumma dans les cages parisiennes. Dans cette configuration, Matvey Safonov semblait promis à un rôle secondaire.

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‎Mais le football adore déjouer les scénarios écrits à l’avance. Au fil des mois, le gardien russe a gagné du terrain grâce à une régularité remarquable. Pendant que son concurrent peinait à enchaîner les performances de référence, Safonov a multiplié les prestations rassurantes et convaincu le staff technique de lui accorder davantage de responsabilités.

‎Le tournant de Doha et la confiance du club

‎Le changement de hiérarchie ne s’est pas effectué du jour au lendemain. Un rendez-vous a toutefois marqué un véritable basculement : la Coupe Intercontinentale disputée à Doha face à Flamengo. Aligné dans un contexte où peu d’observateurs l’attendaient, Safonov a répondu présent avec autorité.

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‎Depuis cet épisode, la confiance du PSG n’a cessé de grandir. Selon les informations rapportées par Le Parisien, le club francilien envisage désormais de maintenir le Russe au sommet de la hiérarchie. Cette orientation traduit une conviction forte : la stabilité au poste de gardien est devenue une priorité pour les dirigeants et le staff.

‎Lucas Chevalier face à un défi majeur

‎Cette décision n’est évidemment pas sans conséquence pour Lucas Chevalier. Arrivé avec l’étiquette d’un futur titulaire, l’ancien gardien lillois se retrouve confronté à une situation bien différente de celle imaginée lors de sa signature. ‎Dans les grands clubs européens, la concurrence au poste de gardien est souvent impitoyable.

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Pour Chevalier, l’enjeu sera désormais de retrouver une dynamique positive afin de relancer ses ambitions. ‎Du côté de Renato Marin, la réflexion se poursuit également. Un prêt pourrait constituer une solution logique pour permettre au jeune gardien d’accumuler de l’expérience. Une chose paraît toutefois acquise : à l’heure actuelle, Matvey Safonov s’avance comme le grand gagnant de cette redistribution des rôles au sein du Paris SG.