OL – Rennes : Paulo Fonseca annonce une mauvaise nouvelle

Nicolas Tagliafico n’a pas participé à l’entraînement collectif de l’OL ce vendredi, à la veille de la réception de Rennes en Ligue 1. L’Argentin est le seul joueur de champ absent de la séance et forfait pour la rencontre. Paulo Fonseca disposait presque tout son groupe avant cette rencontre prévue ce samedi à 20h45.

OL – Rennes : Pourquoi Nicolas Tagliafico est-il absent à l’entraînement ?

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L’OL a effectué ce vendredi sa dernière séance avant d’affronter Rennes lors de la 5e journée de Ligue 1. Parmi les 23 joueurs de champ présents à l’entraînement, Nicolas Tagliafico a manqué toutefois à l’appel. Mercredi, Tagliafico avait pourtant disputé la première période contre Anderlecht en Ligue Europa avant de céder sa place à la pause. Mohamed Ouédraogo avait également joué 45 minutes lors de cette rencontre remportée par Lyon (2-1).

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L’Argentin n’est donc pas apparu sur la pelouse avec ses coéquipiers lors de cette dernière séance collective. Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match annonce une blessure. « Nico a une blessure, tous les autres sont disponibles. Il a eu un petit problème musculaire pendant le match contre Anderlecht. Ce n’est pas grave, mais il a besoin de quelques jours pour récupérer », a précisé Paulo.

Qui peut jouer à gauche contre Rennes ?

Le poste de latéral gauche reste l’une des principales questions dans le onze lyonnais depuis le début de la saison. Trois joueurs sont susceptibles d’occuper cette position dont Nicolas Tagliafico, Abner et Mohamed Ouédraogo.

Abner semble actuellement avoir une longueur d’avance dans la hiérarchie. Le Brésilien avait toutefois connu plusieurs difficultés ces dernières semaines, notamment lors du déplacement au Paris FC, conclu sur un match nul (0-0), puis face à Fenerbahçe.

Mohamed Ouédraogo, arrivé cet été en provenance du SCR Altach pour 2,2 millions d’euros hors bonus, a également été utilisé par Fonseca. Face à Anderlecht, le Burkinabé de 23 ans a été remplacé à la mi-temps après une prestation compliquée. Sa découverte du niveau européen explique aussi que le staff lyonnais lui accorde encore du temps.

Quelle est la situation de Tagliafico à l’OL ?

Tagliafico occupe une place particulière dans cette concurrence. L’international argentin devait quitter Lyon à la fin du mercato pour rejoindre l’Atlético de Madrid, mais l’opération n’a finalement pas abouti en raison des contraintes de masse salariale du club espagnol.

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Resté à l’OL, le défenseur de 34 ans a également connu une préparation décalée. Après avoir participé à la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, il n’a repris l’entraînement que le 6 août, alors que Lyon avait déjà disputé ses premières rencontres de qualification européenne.

Et si Ruben Kluivert était une solution ?

Paulo Fonseca dispose également d’une autre possibilité avec Ruben Kluivert. Le défenseur néerlandais avait été aligné comme latéral droit contre Anderlecht et s’était montré solide dans les duels. Barré dans l’axe par Moussa Niakhaté et Clinton Bacher, Kluivert a dépanné sur les côtés la saison dernière.

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Il avait notamment occupé le flanc gauche lors de la victoire de l’OL contre le PSG (2-1) en avril, avec une prestation réussie face à Khvicha Kvaratskhelia. L’OL possède donc plusieurs options face à Rennes.