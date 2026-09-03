OL – AJ Auxerre : Paulo Fonseca reçoit de bonnes nouvelles

L’OL reçoit l’AJ Auxerre ce vendredi 4 septembre 2026 à 19 heures au Groupama Stadium, pour la troisième journée de Ligue 1. De son côté, Will Still devra composer avec plusieurs absences, mais pourra compter sur sa recrue offensive Cameron Archer.

OL – AJ Auxerre : Will Still arrive avec un effectif diminué

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Après deux défaites lors des deux premières journées de championnat, l’AJ Auxerre se déplace à Lyon avec l’objectif de décrocher ses premiers points de la saison. Mais le groupe auxerrois sera loin d’être au complet pour ce deuxième déplacement de la saison. En conférence de presse d’avant-match ce mercredi, Will Still a confirmé plusieurs forfaits pour cette rencontre.

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Bryan Okoh, Marvin Senaya et Assane Dioussé, tous blessés de longue date, ne seront pas du voyage. À ces trois absences s’ajoutent celles de Sékou Fofana et Axel Tuanzebe. Un doute subsiste également autour de Fredrik Oppegård. Le latéral gauche est malade et pourrait manquer le rendez-vous au Groupama Stadium.

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« Fredrik Oppegård est malade, Sékou Fofana poursuit son rétablissement, Axel Tuanzebe a besoin de préparation », a expliqué Will Still face à la presse. L’entraîneur auxerrois devra donc trouver les solutions nécessaires pour composer son équipe face à des Lyonnais qui occupent la quatrième place après deux journées.

Cameron Archer disponible pour l’AJA

Dans cette liste de nouvelles moins favorables, Will Still a toutefois confirmé la présence de Cameron Archer. Arrivé lui aussi à Auxerre en provenance de Southampton lors de la dernière journée du mercato estival, l’attaquant anglais de 24 ans est apte pour affronter l’Olympique Lyonnais.

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« Cameron Archer est apte pour vendredi », a annoncé le technicien anglo-belge. La recrue offensive pourrait ainsi effectuer ses premiers pas sous les couleurs de l’AJ Auxerre au Groupama Stadium.

🎙️ Will Still : "Oppegård est malade, Fofana poursuit son rétablissement, Tuanzebe a besoin de préparation. Cameron est apte pour vendredi."#TeamAJA #OLAJA — AJ Auxerre (@AJA) September 2, 2026

Pour Paulo Fonseca et ses joueurs, cette rencontre constitue une nouvelle occasion de repartir de l’avant après l’élimination en barrages de la Ligue des Champions face au Fenerbahçe et le nul concédé à domicile contre Le Havre.

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Face à une AJA privée de plusieurs éléments, les Lyonnais tenteront de décrocher leur deuxième victoire de la saison en Ligue 1.