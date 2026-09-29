Accueil - Mercato OL - OL : Youssouf Fofana revient sur son transfert avorté à Lyon

Youssouf Fofana a finalement rejoint le Séville FC en prêt de l’AC Milan après avoir été tout proche de signer à l’Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato. Dans un entretien, le milieu de 27 ans a expliqué pourquoi les discussions avec le club andalou ont rapidement pris le dessus sur la piste lyonnaise.

OL : Pourquoi le transfert de Youssouf Fofana à Lyon a-t-il échoué ?

Selon les informations de Foot Mercato, Youssouf Fofana est revenu sur les dernières heures de son mercato lors de sa présentation à Séville. L’international français a expliqué que le contact avec le club espagnol avait été établi très tardivement, mais que les échanges avec ses représentants avaient immédiatement accéléré les discussions. « Lorsque j’ai reçu le premier contact de Séville, en présence de mes agents, tout s’est passé très vite », a raconté Fofana.

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Le milieu de terrain, qui sortait de deux saisons à l’AC Milan, se trouvait alors dans une situation incertaine. L’OL avançait pour obtenir son prêt avec option d’achat. Mais, le transfert de Nicolas Tagliafico vers l’Atlético de Madrid ayant été abandonné, le club rhodanien n’a pas pu libérer suffisamment de masse salariale pour accueillir Fofana. Le Français était donc dans l’obligation de trouver un point de chute avant la fermeture du mercato.

Pourquoi Youssouf Fofana a-t-il privilégié Séville ?

Face à cette situation à l’OL, Youssouf Fofana a expliqué que la volonté affichée par Séville avait pesé dans sa décision. « Je donne toujours la priorité aux personnes qui souhaitent m’avoir dans leur équipe, au sein de leur organisation », a-t-il déclaré. Le milieu de terrain assure avoir rapidement adhéré au projet présenté par le club andalou, au point de donner sa parole avant que l’opération ne soit finalisée en quelques heures.

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Cette accélération a également permis à Fofana de changer d’environnement. Après 88 matchs disputés avec les Rossoneri en deux saisons, l’international français, sous contrat jusqu’en 2028, a quitté temporairement l’Italie pour rejoindre l’Espagne. Son choix s’est donc effectué dans un contexte de marché particulièrement tendu.

Que pense Youssouf Fofana de son choix après l’échec lyonnais ?

Après ses premières minutes sous le maillot sévillan contre l’Espanyol Barcelone, conclues par un match nul (1-1), Fofana ne nourrit aucun regret concernant cette issue. Le Français de 27 ans estime au contraire que cette opportunité est arrivée au bon moment, alors que son avenir à Milan était devenu incertain. L’international français compte 25 sélections et trois buts avec les Bleus, un statut qui expliquait aussi l’attention portée à sa situation par plusieurs équipes durant les dernières heures du mercato.

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À Séville, il dispose dorénavant d’un cadre pour relancer son parcours. « Il est vrai qu’il y avait des rumeurs et que de nombreuses équipes parlaient de moi, mais dans la vie, tout ce que Dieu fait et décide est bon et positif. Je suis sincèrement très heureux que cette opportunité se soit présentée, car compte tenu de ma situation à ce moment-là, c’était parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux », a conclu le milieu français. Prêté sans option d’achat par l’AC Milan, Youssouf Fofana va désormais poursuivre sa saison en Liga avec le Séville FC.