Accueil - OM - OM : Bixente Lizarazu très lucide sur la situation du club !

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’OM traverse déjà une période délicate en ce début de saison. Pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a donné son avis sur la situation du club marseillais.

Bixente Lizarazu : « il faut se débrouiller avec ça » à l’OM

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C’est déjà la crise à l’OM. Après avoir remporté son premier match de Ligue 1 contre le RC Strasbourg (4-0), l’Olympique de Marseille a enchaîné trois défaites consécutives, face à l’AS Monaco (2-0), au Paris FC (3-2) et à Rennes (1-0) vendredi. Avec seulement trois points au compteur, les hommes de Bruno Genesio occupent désormais la 12e place du championnat.

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Une situation qui inquiète forcément les supporters, surtout que pointent le Classico contre le Paris SG et un choc de Ligue Europa contre le Besiktas. Interrogé sur la situation de l’OM, Bixente Lizarazu a confié sur Téléfoot que ce début de saison difficile s’explique logiquement au vu du mercato estival réalisé par le club phocéen, contraint de réduire drastiquement sa masse salariale pour éviter des sanctions.

« Sur ce match, la première période était réussie, de qualité. On n’a pas vu une équipe qui abandonnait, on a vu une équipe appliquée et volontaire. Ça a baissé sur la seconde période. On a même vu les supporters applaudir leur équipe. À Marseille, ils peuvent être un peu durs avec leurs joueurs. Ça n’a pas été le cas, ça veut dire qu’ils ont apprécié ça », a commenté l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France, avant d’évoquer le mercato d’été.

Maintenant, oui, on sait qu’il y a une cure d’austérité. Il y a plein de joueurs qui sont partis, aucun n’est arrivé. Il faut se débrouiller avec ça. Mais je vois que les supporters n’attendent pas des choses extraordinaires, et pas une qualification en Ligue des Champions. Ça peut aussi créer une atmosphère plus apaisée », a ajouté Bixente Lizarazu. De son côté, Robert Pirès n’a pas caché son inquiétude pour son ancien club.

Robert Pirès redoute le pire pour l’OM

Pourtant intéressant en première période, l’OM a enchaîné une troisième défaite consécutive en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi. Plongeant ainsi le club dans une crise après seulement quatre matchs de championnat. Une situation qui interpelle Robert Pirès.

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Au micro de RMC Sport, l’ancien attaquant marseillais reconnaît que « la saison a mal démarré avec un mercato avec beaucoup de turbulences », alors que Grégory Lorenzi a procédé à plusieurs ventes de joueurs importants cet été sans enregistrer la moindre recrue.

« C’est un club qui a peut-être besoin de cette excitation positive ou négative. Je souhaite aux joueurs d’avoir une révolte. Et s’il faut aller chercher une place européenne, il faut la chercher, car quoiqu’il arrive c’est important », a poursuivi l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Un contexte qui lui rappelle forcément son passage au club et notamment la saison 1999-2000.

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« Je ne souhaite pas aux joueurs ni à l’OM de connaître ce qu’on a vécu en 1999-2000 », prévient Robert Pirès. Pour la cinquième journée de Ligue 1, Bruno Genesio et ses hommes recevront le Paris SG le dimanche prochain au Vélodrome.