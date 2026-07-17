Mondial 2026 : France – Angleterre pour la der de Deschamps

Ce samedi à 23h00, le Hard Rock Stadium de Miami sera le théâtre d’un affrontement au goût particulièrement amer. La France et l’Angleterre se retrouvent pour la petite finale de la Coupe du monde 2026, trois jours après leurs désillusions respectives en demi-finales. Ce match pour la troisième place est une rencontre dont tout le monde se fiche éperdument. Pour les joueurs comme pour les supporters, l’heure est encore aux regrets, et l’idée de disputer une médaille de bronze sous la chaleur de Floride ressemble davantage à une corvée protocolaire qu’à un véritable crunch.

Equipe de France : Une composition profondément remaniée et offensive

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Puisque l’enjeu principal reste avant tout symbolique, Didier Deschamps devrait en profiter pour bousculer ses plans et offrir du temps de jeu aux remplaçants tricolore. Dans l’animation offensive, un vent de fraîcheur est attendu : Rayan Cherki est fortement pressenti pour fêter sa première titularisation du tournoi. Il devrait être aligné au cœur du jeu pour épauler un quatuor inédit et excitant composé de Michael Olise, Désiré Doué et du capitaine Kylian Mbappé. (Selon Eurosport)

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Plus bas sur le terrain, le sélectionneur souhaite s’appuyer sur l’expérience pour encadrer cette jeunesse. Lucas Hernandez et l’éternel N’Golo Kanté sont ainsi attendus d’entrée pour apporter de l’impact physique et leur expérience face au bloc britannique. En revanche, le staff technique doit composer avec un coup dur en charnière centrale : le roc William Saliba est d’ores et déjà forfait, touché par une grave blessure au dos . (Selon L’Équipe)

La dernière danse de Didier Deschamps

Pourtant, au-delà de la frustration générale entourant cette petite finale, ce « Crunch » outre-Atlantique revêt une dimension historique et émotionnelle unique. Ce sera le tout dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Après quatorze années de bon et de loyaux services , marqué par un titre mondial en 2018 et une longévité exceptionnelle, le technicien basque s’apprête à tirer sa révérence.

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Pour les joueurs, levé de rideau oblige, l’objectif est désormais de balayer la frustration de l’élimination face à l’Espagne pour offrir des adieux dignes de ce nom à leur entraîneur. Gagner pour l’honneur, mais surtout gagner pour lui.

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Face à des Anglais eux aussi traumatisés par leur fin de match face à l’Argentine, les Bleus ont le devoir de jeter leurs dernières forces dans la bataille pour clore ce chapitre légendaire sur une bonne note. Le coup d’envoi à Miami sonnera la fin d’une dynastie et le début d’une nouvelle ère.