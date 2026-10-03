Accueil - FOOT MONDE - Équipe de France : C’est officiel, Dayot Upamecano rentre à Munich

Dayot Upamecano va retrouver le chemin de l’entraînement avec le Bayern Munich. L’encadrement de l’équipe de France a annoncé ce samedi matin que le défenseur central de 27 ans a quitté le rassemblement des Bleus.

Équipe de France : Dayot Upamecano suspendu face à la Belgique

Après avoir écopé d’un carton rouge face à l’Italie vendredi soir, synonyme de suspension pour la réception de la Belgique ce lundi à 20h45, Dayot Upamecano a été libéré par l’équipe de France et a quitté le rassemblement. Comme cela était attendu, l’équipe de France a libéré le défenseur central du Bayern Munich ce samedi matin, au lendemain du match nul face à l’Italie (1-1).

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Le protégé de Zinedine Zidane, averti d’un deuxième carton jaune à la 85e minute de cette rencontre face à la Squadra Azzurra, a été exclu et sera suspendu pour la réception de la Belgique. Challengé par Moïse Kean, le défenseur du Bayern Munich a souffert. Preuve de son match difficile, il a été sanctionné en fin de match.

Alors qu’il faisait une faute sur l’attaquant italien, le natif d’Évreux écopait d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Conséquence de tout cela, l’ancien joueur du RB Leipzig ne sera pas en mesure de tenir sa place contre les Diables Rouges.

« Dayot Upamecano, suspendu pour France-Belgique, est remis à disposition de son club. Il quittera Clairefontaine ce matin (samedi) à 09h30 », a annoncé l’encadrement des Bleus. Après le forfait de Kylian Mbappé, rentré à Madrid suite à une blessure en Turquie le 25 septembre et qui n’a pas été remplacé, le groupe de Zinédine Zidane se retrouve donc réduit à 21 joueurs avant l’ultime match de ce premier rassemblement du nouveau sélectionneur, lundi soir au Stade de France.

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Il s’agit de la deuxième expulsion d’Upamecano en équipe de France, après celle subie contre le Brésil en match amical, le 26 mars dernier. À noter que le coéquipier d’Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, aurait de toute façon été suspendu pour le match face à la Belgique pour accumulation de cartons jaunes après avoir été averti une première fois suite à son embrouille avec Kean.

Pour cette quatrième et dernière rencontre du rassemblement, le successeur de Didier Deschamps ne pourra compter que sur trois défenseurs centraux : Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix et Leny Yoro, unique joueur de champ présent dans la liste à ne pas avoir disputé la moindre minute pour l’instant. Une bonne nouvelle pour le Bayern Munich, qui va donc récupérer l’un de ses cadres plus rapidement que prévu.

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Deuxième de Bundesliga avec dix points en quatre matchs, le Bayern reprendra le championnat le samedi 10 octobre prochain à 15h30 sur le terrain d’Augsbourg. D’ici là, Upamecano aura pris le temps de bien récupérer, lui qui aura donc une semaine entière de repos.