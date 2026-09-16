Accueil - OM - OM : Lorenzi et Genesio en froid avant le Classique !

Le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, et l’entraîneur Bruno Genesio sont au cœur de vives tensions en interne. Ce différend survient alors que le club affronte le PSG dimanche au Vélodrome.

OM : Grégory Lorenzi mécontent de la sortie de Bruno Genesio

La suite après cette publicité

Le premier Classique de la saison approche. L’Olympique de Marseille tentera de relever la tête face au PSG dimanche 20 septembre 2026 au Vélodrome (20h45). L’atmosphère est cependant loin d’être sereine à l’OM. Bruno Genesio s’était montré très amer après la défaite à Rennes (1-0).

Lire aussi : OM : La tension monte, Genesio en conflit avec McCourt ?

À voir

FC Nantes : Mis en examen, Franck Kita réagit

L’entraîneur marseillais avait demandé à sa direction de s’exprimer sur les ambitions du club. « Ce n’est pas à moi de le dire, no à vous. […] Les objectifs, moi je les ai en tête depuis le début, c’est clair pour moi », avait-il lancé. Cette sortie musclée n’a toutefois pas seulement touché le propriétaire Frank McCourt.

L’insider Mohamed Toubache-Ter explique que la direction sportive incarnée par Grégory Lorenzi a très mal accueilli les déclarations de son technicien. « Bruno Genesio a été informé » de ce mécontentement. Il voit ainsi naître un premier front glacial avec le directeur sportif marseillais. Les deux hommes semblaient pourtant solidaires lors du mercato estival, bloquant même le départ d’Igor Paixao.

Lire la suite sur l’OM :

Ligue Europa : Voici pourquoi l’OM voulait abandonner !

Le Vélodrome n’est pas plein, Di Meco accuse McCourt

À voir

PSG : Luis Enrique modifie son programme avant l’OM !

Quoi qu’il en soit, cette tension interne, si elle est avérée, fragilise un peu plus un Olympique de Marseille déjà plongé dans le doute. Le club entraîné par Bruno Genesio s’enfonce dans la tourmente avant le choc contre le PSG. Même si un sursaut d’orgueil est espéré au Vélodrome.