Accueil - Mercato OM - OM : Genesio récupère un renfort, Tochukwu Nnadi de retour

Bruno Genesio reçoit enfin une bonne nouvelle durant cette trêve. Tochukwu Nnadi a repris l’entraînement collectif à l’Olympique de Marseille après plusieurs semaines d’absence. Il devrait être opérationnel pour la reprise dans trois semaines.

OM : Tochukwu Nnadi remis de sa blessure au mollet ?

L’Olympique de Marseille accueille un important renfort au sein de son effectif. Selon les informations divulguées par Le Phocéen, le club phocéen a enregistré ce mercredi le retour de Tochukwu Nnadi à l’entraînement collectif. Le milieu de terrain nigérian était cloué à l’infirmerie depuis le 30 août dernier. Date à laquelle il avait contracté une blessure au genou droit lors du revers concédé sur la pelouse de Monaco (2-0).

Les premiers examens médicaux avaient mis en évidence une atteinte au ménisque. Cela laissait présager une longue période d’indisponibilité. Sauf que Tochukwu Nnadi avait pris le pari au début du mois de septembre de faire l’impasse sur une intervention chirurgicale dans le but d’écourter son absence. ce choix audacieux comportait son lot d’incertitudes et de risques en cas de mauvaise cicatrisation.

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Tochukwu Nnadi espérait même secrètement de pouvoir participer au Classique perdu face au Paris Saint-Germain (1-2) dimanche dernier. Le staff médical de l’OM et son entraîneur ont sagement évité toute précipitation. Ils n’ont pris aucun risque, jugeant le délai trop court.

Geoffrey Kondogbia proche aussi de faire son retour ?

Bruno Genesio expliquait lui-même : « Tochu va mieux. Je n’aime pas donner de délai, parce qu’il faut aviser au jour le jour sur des blessures musculaires. On verra s’il reprend d’ici à la trêve, ou après ». Le retour de Tochukwu Nnadi sur les pelouses d’entraînement constitue en tout cas une bouffée d’oxygène inespérée pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

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Le technicien marseillais doit composer depuis l’entame de la saison 2026-2027 avec une profondeur de banc très restreinte. Notamment dans un entrejeu décimé par des blessures. Rappelons que Geoffrey Kondogbia avait lui aussi succombé lors du revers sur le Rocher. Il est victime cette fois d’une alerte musculaire. L’international centrafricain poursuit activement son protocole.

Il devrait lui aussi profiter de la trêve internationale en cours pour solder ses pépins physiques. Même si son retour à l’entraînement ne garantit pas une aptitude immédiate pour un match officiel, elle matérialise une avancée majeure dans le processus de réathlétisation de Tochukwu Nnadi. L’infirmerie de l’OM se vide enfin, en offrant des perspectives réjouissantes au staff.

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Les Phocéens espèrent ainsi pouvoir compter sur leurs milieux de terrain pour leur prochain match face à Troyes. Ce choc est programmé le 11 octobre prochain au stade de l’Aube.