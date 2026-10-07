Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Bonne nouvelle en défense, Le Cardinal est de retour

Après une blessure à Metz le 19 septembre, Julien Le Cardinal a repris l’entraînement avec l’ASSE ce lundi à L’Étrat. Le défenseur central dispose désormais de quelques jours pour retrouver son rythme avant la réception de Rodez samedi.

ASSE : Le Cardinal, un retour qui tombe au meilleur moment pour Cathro

Les Stéphanois ont retrouvé les terrains après trois semaines sans championnat, et Ian Cathro a enregistré une première bonne nouvelle dans le secteur défensif. D’après les images publiées sur les différents canaux de l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal a participé à la séance de reprise ce lundi, après avoir manqué le match amical remporté face au FC Sion (5-1).

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Le capitaine de l’ASSE était sorti en fin de rencontre contre Metz, le 19 septembre, après avoir reçu une importante béquille. Dans la foulée, il avait expliqué sur beIN Sports souffrir d’une « grosse béquille ». La trêve a donc offert au défenseur le temps nécessaire pour récupérer sans manquer de rencontre officielle de Ligue 2.

Une reprise encourageante, mais pas encore une garantie

Le retour de Le Cardinal à l’entraînement constitue forcément un signal positif pour l’AS Saint-Etienne à quelques jours de la venue de Rodez. Son absence lors du dernier match amical avait entretenu un petit doute, d’autant que le défenseur demeure l’un des éléments importants du dispositif de Cathro.

Pour autant, reprendre l’entraînement ne signifie pas automatiquement débuter samedi. Le staff stéphanois dispose encore de plusieurs séances pour évaluer son état physique, son rythme et sa capacité à enchaîner. Après une période consacrée aux soins, le principal enjeu sera donc de vérifier si le capitaine peut retrouver immédiatement les exigences d’un match de championnat.

Une défense qui retrouve enfin ses solutions

Depuis le début de la saison, Julien Le Cardinal a bénéficié d’une confiance particulièrement forte de la part de son entraîneur. Il a débuté les sept premières journées de Ligue 2 et cumule déjà 626 minutes, en formant notamment une charnière régulière avec Sohaib Naïr. Son retour offre donc davantage de stabilité à une équipe qui doit rapidement retrouver son meilleur visage.

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Mais Ian Cathro n’a pas attendu son capitaine pour travailler ses alternatives. Face à Sion, Chico Lamba a disputé les 90 minutes aux côtés du jeune Gueye. Une première depuis janvier pour le Portugais sur un match complet, ce qui constitue une autre donnée intéressante avant la reprise du championnat. La concurrence pourrait donc être plus ouverte qu’avant la trêve.

Deux matchs sans victoire, un rebond déjà attendu

L’ASSE aborde cette reprise avec une marge d’erreur réduite après deux résultats décevants. Les Verts se sont inclinés à Dunkerque (2-1), avant de concéder un nul spectaculaire à Metz (2-2), alors qu’ils avaient pourtant compté deux buts d’avance.

Malgré ces accrocs, les Stéphanois conservent leur position de leader de Ligue 2. Le retour de Julien Le Cardinal arrive ainsi dans un contexte particulièrement intéressant. Rodez doit permettre aux hommes de Cathro de relancer leur dynamique.

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Et disposer d’un défenseur expérimenté supplémentaire ne sera certainement pas de trop. Le capitaine doit encore franchir les dernières étapes de sa reprise, mais à l’ASSE, la nouvelle est déjà appréciée. Après avoir passé la trêve à soigner sa béquille, Le Cardinal retrouve enfin le terrain.