ASSE : Le sérieux avertissement de Cathro contre Guingamp

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Bien que restant sur une série de trois victoires, l’entraîneur de l’ASSE se méfie de l’EA Guingamp, son adversaire de la 11e journée de Ligue 2. Il a mis en garde ses joueurs contre une équipe bien organisée.

ASSE : Ian Cathro se méfie de l’EA Guingamp

L’ASSE se déplace au stade de Roudourou pour affronter l’EA Guingamp, samedi (20h). L’équipe stéphanoise est dans une superbe forme avant de débarquer en Bretagne. Elle a aligné trois victoires avec clean sheet, contre Rodez AF (2-0), le Red Star (0-1) et le FC Nantes (1-0). Grâce à ces performances, elle est seule en tête de la Ligue 2 avec 14 points d’avance sur l’En Avant.

Toutefois, Ian Cathro se méfie de l’équipe de Sylvain Ripoll. Il estime qu’elle est bien organisée, en défense comme en attaque. « C’est une bonne équipe, offensivement et défensivement. Sur le plan offensif, j’ai vu une équipe avec beaucoup de mobilité. Toute l’équipe participe à la dynamique offensive », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

L’EAG, une équipe bien organisée, compétitive et équilibrée ?

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a ensuite éclairé ses joueurs sur les forces des Rouge et Noir. « Défensivement, je trouve également que l’EAG est une équipe très solide. C’est aussi une équipe qui utilise beaucoup son gardien dans la construction du jeu. Son organisation est clairement bien travaillée. C’est une équipe compétitive et équilibrée, qui sait jouer avec le ballon, mais aussi sans le ballon. Elle est aussi particulièrement dangereuse dans les transitions », a-t-il indiqué.

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Le technicien écossais ne regarde pas du tout de haut les Guingampais. Bien au contraire, il prépare ses joueurs à un vrai choc en Bretagne. « Nous savons que nous allons affronter une bonne équipe. Nous nous attendons donc à un match très disputé, dans toutes les phases du jeu », a-t-il prévenu.

L’équipe de Ripoll n’est pas aussi redoutable !

Évidemment, Ian Cathro a fait preuve de l’humilité sportive qui impose le respect à tout adversaire. Cependant, l’EA Guingamp n’est pas une équipe aussi redoutable qu’il tente de le faire croire. Son rang actuel (11e) le montre clairement.

Elle a déjà concédé 5 défaites, 2 nuls et 15 buts en 10 journées de championnat. Elle est à seulement trois points du premier club relégable, avant d’affronter l’ASSE. La seule bonne nouvelle pour Sylvain Ripoll : son équipe a mis fin à une série de trois défaites consécutives en s’imposant à Clermont (2-0), vendredi dernier.

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